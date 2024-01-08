Aston Martin, Red Bull kadar "kusursuz olmayı" hedefliyor
Aston Martin F1'in baş mühendisi Tom McCullough, ekibinin her şeyden önce mükemmel ve istikrarlı bir çalışma gerçekleştirmesi gerektiğini ve bunu yerine getirmeden şampiyonanın en iyi takımlarını yenmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Aston Martin, 2023'e fırtına gibi başlayıp ilk sekiz yarışta altı podyum aldı ve şampiyona ikinciliğine kadar yükseldi.
Sonrasında performans kaybı yaşasa da, sezonu ilk beşte bitirdi ve 2022'ye kıyasla büyük bir adım atmış oldu.
Elbette her şey daha da iyi olabilirdi; sezon ortasındaki gelişim seviyesi Aston Martin için yeterli değildi ve geçmişe bakıldığında bu konu, her zaman takımın güçlü yanlarından birisi oldu. Özellikle Force India döneminde bu alanda çok iyilerdi.
Force India, o dönem en iyi takımlara kıyasla çok daha mütevazı bir bütçeye sahip olmasına rağmen iyi sonuçlar almasıyla ünlüydü.
McCullough bu konuda RacingNews365'e şunları söylüyor: "Sanırım geçmişte ekibimiz bir bütün olarak yarış hafta sonlarında iyi çalışmayı başarıyordu, bununla ünlüydük."
"Elbette şimdi daha da geliştik ve ön tarafta mücadele etmemizi sağlayacak bir araç üretmeye çalışıyoruz."
McCullough, takımı en iyilerle savaşma hedefine ulaşmak için "hatasız bir iş çıkarması" gerektiğini söyledi.
Bu konuda şöyle dedi: "Bazen sorunlar olabiliyor fakat liderlerle rekabet etmek istiyorsak, bunun için her hafta sonunu mükemmel şekilde geçirmek gerekiyor."
"Red Bull bize böyle bir örnek sunuyor; bu takım dayanıklılık açısından en üst seviyede. Üstelik kusursuz şekilde hareket ediyor, ki bu da çok fazla yarış kazanmalarını sağlıyor."
"Bizim de ulaşmaya çalışmamız gereken standart bu. Sadece tek bir alana odaklanmamalıyız; azından biraz daha iyisini yapmamız gereken pek çok alan var."
"Sürücülerimize iyi araçlar verirsek, takım için iyi sonuçlar alacaklarını biliyoruz. En çok dikkat etmemiz gereken şey de bu."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mechanics in the pit lane with Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
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