Aston Martin: "Red Bull ile rekabet etmek için katetmemiz gereken küçük bir yol var"

Sezona güçlü bir başlangıç yapan Aston, rakipleri Ferrari ve Mercedes tarafından zaman zaman geride bırakılmasına rağmen şu anda Dünya Şampiyonası sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Fallows, Silverstone ekibinin şu anda dominant olan Red Bull'u referans görmesinin doğal olduğunu söylüyor ve AMR23'ün her açıdan geliştirilebileceğini kabul ediyor.

Fallows, "Red Bull'a göre nerede olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Ama bence nispeten güçlü olduğumuza inandığımız alanlar var."

"Ayrıca, aracımızı her bir pist için optimize etmemiz gerekiyor, bu da bazen düşük ya da yüksek hızlı virajlarda diğer bazı rakipler kadar güçlü olmadığımız yönler olabileceği anlamına geliyor."

"Red Bull bir konsept olarak bizimkinden biraz daha uzun süredir geliştiriliyor. Geçen yılın başlarında açıkça farklı bir konsepte geçtik. Bunu hâlâ geliştiriyoruz."

"Bu yıl çok büyük bir adım attığımızı düşünüyoruz, ancak daha gidecek çok yolumuz var. Dürüst olmak gerekirse, tek bir alana işaret edemem. Bence gerçekten de her şeyi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Fallows, Aston Martin'in çok yönlü iyi bir araç olduğunu ve belirli bir zaafı olmadığını belirtti.

"Bence pek çok farklı alanda makul ölçüde yetenekli bir araç üretmeyi başardık. Onu, bir pist için en uygun olduğuna inandığımız şekilde ayarlayabiliyoruz."

"Aerodinamik ve mekanik açıdan odaklandığımız ve ilerleme kaydedebileceğimizi düşündüğümüz alanlar kesinlikle var. Ancak dürüst olmak gerekirse, şu anda önemli zayıflıkları olan bir araç görmüyorum."

"Sadece sahip olduğumuz hızın üzerine bir şeyler inşa etmek ve aynı felsefeyle devam etmek istiyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Red Bull Content Pool

Fallows, takımın 2023'te Red Bull'un en büyük gücü olan düzlük hızına ve DRS performansına çok fazla odaklanmaması gerektiğini söylüyor.

Fallows, "Gittiğimiz her pistte tur zamanımızı optimize etmeye çalışıyoruz."

"Herkesin ne yaptığı konusunda biraz bilinçli olmak zorundayız, çünkü en yüksek hızınızda kilometrelerce geride kalmak istemezsiniz."

"Ama dürüst olmak gerekirse, en hızlı tur zamanının ne olduğuna baktığımızda bunun nedenine de odaklanmaya çalışıyoruz. Yani etrafımızdaki diğer insanların ne yaptığından ziyade, odak noktamız bu oldu."

Aston'un bu sezon kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Fallows şunları söyledi: "Bu sezon kazanmanın mümkün olduğunu söylemeyi çok isterdim."

"Açıkçası bazı pistlerde her şeyin normal seyrinde gitmesi gerekmiyor, bazen araçlar belirli özelliklere sahip olabiliyor; örneğin Monaco gibi pistlerde."

"Ancak dürüst olmak gerekirse, şu anda içinde bulunduğumuz durum hakkında gerçekçi olduğumuzu düşünüyorum, odak noktamız gerçekten de mümkün olan en kısa sürede araçtan elde ettiğimiz performans miktarını en üst düzeye çıkarmak. Bunun ne avantajlar getireceğini göreceğiz."

Fallows, takımın gelecek sezona çok erken odaklanarak 2023'ü feda etmek istemediğini kabul etti.

"Kesinlikle gelecek yılın aracına olabildiğince erken başlamak istiyoruz. Bizim için asıl önemli olan bu yılın aracını feda etmemek. Kaçınılmaz olarak, gelecek yılki araç bu aracın bir çeşit evrimi olacak."

"Dolayısıyla veri elde etmek, bu yılki araca güncellemeler getirmek için yapabileceğimiz her şey kesinlikle bu konuda bilgi verecektir. Ama evet, mümkün olduğunca erken başlamaya çalışacağız."

Ayrıca, 2024 için sabit kuralların AM23 ile elde edilen herhangi bir kazanımın gelecek sezona taşınabileceği anlamına geldiğini de kabul etti: "Kesinlikle, bu yüzden bunu bir tür evrimsel adım olarak ele alabiliriz."

"2024 aracını geliştirme konusunda bu yıldan daha az agresif olmak istemiyoruz."