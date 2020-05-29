Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek

Racing Point takımının sahibi olan Lawrence Stroll'ün Ocak ayında şirkete yaptığı yatırım ile beraber Aston Martin, 2021'de F1 gridine geri dönüş yapacak.

Racing Point takımı an itibariyle tesislerini geliştirmeye yatırım yapıyor ve buna yeni bir fabrikanın inşası da dahil.

Ancak Green, takımın diğer F1 takımları kadar büyümeyi amaçlamadığını, bunun yerine gelecek sene getirilmesi planlanan bütçe sınırlaması koşullarında verimli olmaya odaklanacaklarını belirtti.

F1'in Beyond the Grid podcasting konuşan Green şunları söyledi: "Lawrence ile hakkında konuştuğumuz ilk şeylerden biri buydu. 'Neye ihtiyacımız var?' veya 'Ne yapmamız gerekiyor?' gibi şeyler. Bu konuşmaları tamamen büyük, canavar gibi bir F1 takımı olmamaya çalışmak için yaptık."

“Şu anda sahip olduğumuz verimliliği ve büyüklüğü biz istedik, çünkü takım büyüklüğü açısından uygun, tatlı bir yer olarak burayı denemek istedik."

“Aniden 450 kişiden 800-900 kişiye genişlemek istemiyoruz. Bu asla istek listemizde değildi.”

Green, Mercedes ile yaptıkları rüzgar tüneli anlaşmasının sadece Stroll’ün yatırımıyla kolaylaştırıldığı, büyük bir atılım olduğunu açıkladı.

“Yaptığımız büyük tartışmalardan biri, 'Bu ilk üç takıma olan farkı azaltmak için en kısa yolu nasıl buluruz? sorusu hakkındaydı.” diyen Green ekledi: “Her geçen yıl, bu ilk üç ekibin gridin geri kalanından tamamen daha iyi performans gösterdiğini gördük. Ve bu roket bilimi değil - sadece fizik."

“Rüzgar tünellerini kullanma konusunda Mercedes ile uzun zamandır görüşmeler yapıyoruz. Lawrence ortaya çıkana ve düzenlemeler buna izin vermeye başlayana kadar hiçbir şey gerçekten mümkün değildi."

"Lawrence, rüzgar tüneli söz konusu olduğunda, Mercedes'in bize izin vermesi için bir eklenti yaptı ve bu büyük bir değişiklik sağladı.”

F1, rekabeti daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla ekipleri, 2021 sezonunda sezon başına 145 milyon dolar harcama ile sınırlandıracak yeni bir bütçe sınırı getirecek.

Bu karardan sonra, büyük takımların pek çoğundaki çalışanlar işten çıkarılmak zorunda bırakıldı. McLaren, bu haftanın başlarında, şirket genelindeki kesintilerin bir parçası olarak F1 takımlarından 70 çalışan ile yollarının ayrılacağını doğrulamıştı.

Green, bir F1 takımının yarış kazanması için 800'den fazla çalışana sahip olduğu günlerin yakın zamanda geride kalacağına inandığını söyledi.

“Sanırım bu soruyu bir yıl kadar önce sorsaydınız bunun sadece bu şekilde olacağına inanırdınız. Ama şimdi işler değişti.”

“2022'den başlayarak itibaren işler bu şekilde ilerlemeyecek. Sanırım şu anda bu takımlar aynı dinazorlar gibiler ve sizin küçük, verimli ve tasarruf eden bir takım olmanız gerekiyor."

“Bunlar da bizim güçlü olduğumuz yanlar. Yönetmeliklerin finansal tarafı bizim yanımızda. Bu şekilde büyük takımlara karşı, kesin bir şekilde rekabet edebilmemize izin verecekler, çünkü büyük takımlar artık büyük olamazlar."

“Geri gelmeleri ve seviyemize çok daha yakın olmaları gerekecek. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Çok uzun zamandır bu seviyedeyiz. Ve bence makul bir iş çıkardık."

"Maliyet odaklı bir ortamda nasıl çalışacağını bilen sistemleri ve grupları devreye soktuğumuzu düşünüyorum. Bu durum bize yardımcı olacak."