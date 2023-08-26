Prime'a abone ol
Daha fazlasını görüntüle
Önceki / McLaren, Hollanda GP arka kanadıyla nasıl daha verimli olmayı hedefliyor?
Formula 1 / Hollanda GP Analiz

Aston Martin, pit stop esnasında kuyruk kanadı kırdı

Aston Martin mühendislerinin hazırlamış olduğu zekice tasarlanmış "kuyruk kanadı" Hollanda GP 3. antrenman seansında yapılan bir pit stopta kırıldı.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Aston Martin AMR23 comparison

Silverstone merkezli ekibin zeki aerodinamikçileri, Hollanda GP öncesinde arka kaza yapısının bittiği yerde bir kuyruk kanadı araca eklediler. Kuyruk kanadı adı verilen bu parça, yeni difüzörün verimliliğini arttırmak için faydalı olacak küçük bir eklentiydi.

Bu çözümü kullanmak için aracın arka krikosu da değiştirildi ancak bu yeterli olmadı çünkü kanatçık, pit stop uygulaması sırasında kırıldı. Bu yeni fikir için harcanan zaman ve para göz önüne alındığında kriko üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekecek.

Aston Martin, Hollanda GP öncesinde AMR23'ün yeni tabanını ve modifiye edilmiş difüzörü tanıttı, ancak takım arka LED ışığının altında, kaza yapısının üzerine monte edilmiş olan küçük profil olan kuyruk kanadından vazgeçmek zorunda kalabilir. Bu mikro eklentinin işlevi, difüzörden gelen hava akışını daha verimli hale getirmekti.

Aston Martin AMR23: la piccola tail wing apparsa a Zandvoort

Aston Martin AMR23: küçük kuyruk kanadı Zandvoort'ta ortaya çıktı

Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Bu kapsamda Silverstone'daki aerodinamikçiler, takımı şampiyonanın ilk yarısında sürdürdüğü ikinci güç rolüne kademeli olarak geri döndürme amacını taşıyan bir güncelleme paketini optimize etme inancıyla bu çözümü uygulamaya koydular.

Kuyruk kanadı (kelimenin tam anlamıyla kuyruk kanadı) pit stop antrenmanında kırıldı. Aston Martin mühendisleri arka krikoyu modifiye etmiş olsa da bu parça geçici olarak terk edildi. Giorgio Piola'nın resminde, sağda, deforme olabilen yapıyı saran ve aracın geriye doğru kaymasını önleyen dikey dil ile karakterize edilen kompozit malzemelerden yapılmış standart versiyonu görebilirsiniz.

Sol tarafta ise, kuyruk yüzgecine zarar vermekten kaçınmak için revize edilmiş yeni krikoyu görebilirsiniz. Ancak lastik değiştirme testlerini fabrika içinde yapmak ile pit yolunda yapmak arasında bazı farklılıklar bulunuyor.

Kuyruk kanadı, revize edilmiş kriko ile bile kırıldı, bu nedenle çözümün daha da revize edilmesi gerekecek, aksi takdirde pit stop sırasında kaybedilecek zaman, bu çözümün aerodinamik avantajını ortadan kaldırabilir. Silverstone'da bu fikir için zaman ve para harcandığı için, muhtemelen sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için daha fazla modifikasyon yapılacaktır.

paylaşım
yorumlar

McLaren, Hollanda GP arka kanadıyla nasıl daha verimli olmayı hedefliyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi?

McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi?

Formula 1
Hollanda GP

McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi? McLaren, Zandvoort'a asimetrik bir ön kanat mı getirdi?

Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var

Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var

Formula 1

Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var

Ferrari, yeni tabanla aracın dengesini ve sürülebilirliğini arttırmaya çalışıyor

Ferrari, yeni tabanla aracın dengesini ve sürülebilirliğini arttırmaya çalışıyor

Formula 1
Macaristan GP

Ferrari, yeni tabanla aracın dengesini ve sürülebilirliğini arttırmaya çalışıyor Ferrari, yeni tabanla aracın dengesini ve sürülebilirliğini arttırmaya çalışıyor

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Formula 1
Hollanda GP

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık" Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor"

Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor"

Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor" Alonso: "Güncellemeler iyi çalışıyor"

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Formula 1

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı" Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı

Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı

Formula 1
Hollanda GP

Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı Aston Martin ve Mercedes'in en son güncellemeleri ortaya çıktı

Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"

Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"

Formula 1
Hollanda GP

Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler" Piastri: "Sıralama turlarında Red Bull'a yakın olabiliriz fakat yarışta çok öndeler"

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Son Haberler

Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"

Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor" Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim" Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık" Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık" Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol