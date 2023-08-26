Aston Martin, pit stop esnasında kuyruk kanadı kırdı

Silverstone merkezli ekibin zeki aerodinamikçileri, Hollanda GP öncesinde arka kaza yapısının bittiği yerde bir kuyruk kanadı araca eklediler. Kuyruk kanadı adı verilen bu parça, yeni difüzörün verimliliğini arttırmak için faydalı olacak küçük bir eklentiydi.

Bu çözümü kullanmak için aracın arka krikosu da değiştirildi ancak bu yeterli olmadı çünkü kanatçık, pit stop uygulaması sırasında kırıldı. Bu yeni fikir için harcanan zaman ve para göz önüne alındığında kriko üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekecek.

Aston Martin, Hollanda GP öncesinde AMR23'ün yeni tabanını ve modifiye edilmiş difüzörü tanıttı, ancak takım arka LED ışığının altında, kaza yapısının üzerine monte edilmiş olan küçük profil olan kuyruk kanadından vazgeçmek zorunda kalabilir. Bu mikro eklentinin işlevi, difüzörden gelen hava akışını daha verimli hale getirmekti.

Aston Martin AMR23: küçük kuyruk kanadı Zandvoort'ta ortaya çıktı Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Bu kapsamda Silverstone'daki aerodinamikçiler, takımı şampiyonanın ilk yarısında sürdürdüğü ikinci güç rolüne kademeli olarak geri döndürme amacını taşıyan bir güncelleme paketini optimize etme inancıyla bu çözümü uygulamaya koydular.

Kuyruk kanadı (kelimenin tam anlamıyla kuyruk kanadı) pit stop antrenmanında kırıldı. Aston Martin mühendisleri arka krikoyu modifiye etmiş olsa da bu parça geçici olarak terk edildi. Giorgio Piola'nın resminde, sağda, deforme olabilen yapıyı saran ve aracın geriye doğru kaymasını önleyen dikey dil ile karakterize edilen kompozit malzemelerden yapılmış standart versiyonu görebilirsiniz.

Sol tarafta ise, kuyruk yüzgecine zarar vermekten kaçınmak için revize edilmiş yeni krikoyu görebilirsiniz. Ancak lastik değiştirme testlerini fabrika içinde yapmak ile pit yolunda yapmak arasında bazı farklılıklar bulunuyor.

Kuyruk kanadı, revize edilmiş kriko ile bile kırıldı, bu nedenle çözümün daha da revize edilmesi gerekecek, aksi takdirde pit stop sırasında kaybedilecek zaman, bu çözümün aerodinamik avantajını ortadan kaldırabilir. Silverstone'da bu fikir için zaman ve para harcandığı için, muhtemelen sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için daha fazla modifikasyon yapılacaktır.