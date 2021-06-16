Aston Martin: "Pirelli'nin lastik talimatlarına uyduk"

Aston Martin F1 pilotu Lance Stroll, Azerbaycan Grand Prix'sinin 29. turunda sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle kaza yapmış ve aracında büyük bir hasar oluşmuştu.

Bundan belli bir süre sonra da yarışın lideri Max Verstappen, ana düzlükte aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

F1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli, patlamalarla ilgili soruşturmayı tamamladı ve salı günü yaptığı açıklamada, her iki lastiğin de çalışma koşullarından ötürü patladığını duyurdu.

Kısacası olay, pist üstündeki parçalardan kaynaklanmıyordu ve patlak lastiğin sebebi aşınmayla da ilgili değildi.

İddialara bu iki takım da olması gerekenden daha az basınçla sürüş yaptılar ve bu da lastiklerin patlamasına yol açtı. Ancak Red Bull, her zaman Pirelli'nin önerdiği yönergeleri takip ettiklerini belirterek bu iddiaları reddetti.

Çarşamba günü açıklama yayınlayan Aston Martin de ilgili iddiaları reddetmiş oldu.

Açıklamada, "Lance Stroll'ün Azerbaycan Grand Prix'sinin 29. turunda yaşadığı lastik sorunun ardından, soruşturma sürecinde FIA ve Pirelli ile yakından çalıştık."

"Lastiğin patlamasına neden olan herhangi bir araç arızası olmadığını doğruluyoruz."

"Takım, her zaman lastikleri Pirelli'nin belirlediği parametreler dahilinde kullandı ve öyle yapmaya da devam edecek." denildi."