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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Aston Martin: “Pirelli'nin yönergelerine uyulmasına rağmen lastikler patlıyorsa, F1 ciddi bir sorunla yüzleşiyor”

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Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, takımların Pirelli'nin protokollerine uymasına rağmen lastiklerin patlaması durumunda Formula 1'in "gerçek ve ciddi" bir sorunla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Aston Martin: “Pirelli'nin yönergelerine uyulmasına rağmen lastikler patlıyorsa, F1 ciddi bir sorunla yüzleşiyor”

Azerbaycan Grand Prix'sinde Lance Stroll'un aracının lastiği patladı, Pirelli tarafından yapılan incelemede bunun lastiğin yarışta maruz kaldığı koşullardan kaynaklandığı sonucuna vardı.

Aston Martin'in aracına ek olarak Red Bull'dan Max Verstappen'in lastiği patlayan aracının da beklendiği kadar yüksek olmayan lastik basınçlarıyla yarıştığı iddia edildi.

Ancak Aston Martin'in, Pirelli tarafından belirlenen minimum basıncın her zaman üzerinde olduğunu vurgulayan Szafnauer, yapılan incelemenin tekrar aynı durumun yaşanmamasını sağlamak için yapılan bir şey olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Bu, üstesinden gelmemiz gereken gerçek ve ciddi bir sorun.”

"Bence sadece aracımız hasar görmesinde başka bir sorun yaşamadığımız için şanslıyız. Bu yüzden, böyle bir durumun bir daha olmayacağından emin olmalıyız.”

“Yeni protokolleri de takip edeceğiz. Her zaman hem FIA'nın hem de Pirelli'nin bizim için belirlediği parametreler dahilinde hareket ettik." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pirelli’nin bu olayları tetikleyen sebebin lastik basıncıyla oynanması sonucuna varmasını bekleyip beklemedikleri sorulduğunda Szafnauer, “Bu sonuca varılması benim için bir sürpriz oldu.” 

“Bize verilen protokollere uyduk ve hiçbir zaman minimum basınç seviyesinin altına inmedik. Bu yüzden basınçları sabit tuttuk ve tavsiye edilenden yüksek bir seviyedeydi. Bu normal. Genelde, zaten hep bu olur.”

“Pistte basınçlar kontrol edildi ve minimum seviyenin üzerindeydi. Bu yüzden, ne bekliyorlardı bilmiyorum. Basıncın zamanla artacağını tahmin ettiklerini düşünüyorum ve bizim için de tam olarak bu yaşandı.” ifadelerini kullandı.

Szafnauer'in güvenlik hakkındaki endişeleri paralelinde GPDA da bu konuda FIA, F1 ve Pirelli'ye yazılı iletişime geçti.

Bakü'de olanlardan kimin sorumlu olduğu gerektiği konusundaki tartışmalar çözülmemiş olsa da GPDA, daha iyi performans arayışında asla tehlikeye girmemesi gereken tek şeyin pilotların güvenliği olduğu konusunda oldukça net.

GPDA tarafından yapılan açıklama, "GPDA; FIA, F1 ve Pirelli ile sürekli iletişim halinde bulunuyor ve bir olay veya kaza meydana geldiğinde, onlarla ve diğer ilgili taraflarla iletişim kurarız. Sonuç olarak, Bakü'de tanık olduğumuz iki kaza hakkında tüm ilgili kurumlarla iletişim kurduk.” şeklindeydi.

GPDA başkanı Alex Wurz ise kurumlara gönderdikleri yazıyı şöyle detaylandırdı: “GPDA tarafından bu olay, yüksek hızda bir kaza olarak görülüyor ve bu yüzden, kısa ve uzun vadede çözümler için ilgili kurumların bu konuya dikkatini vermesini talep ediyoruz.”

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