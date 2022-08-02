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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Aston Martin, Pirelli testine Stroll ve Hulkenberg ile katılacak

Aston Martin pilotu Lance Stroll ve yedek pilot Nico Hulkenberg, bugün gerçekleştirilecek Pirelli lastik testine katılacak.

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Aston Martin, Pirelli testine Stroll ve Hulkenberg ile katılacak
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Pirelli'nin 2023 lastiklerini test etme programı kapsamında Macaristan Grand Prix'sinin ardından Mercedes ekibi Hungaroring'de kaldı.

Plana göre hem Mercedes hem de Aston Martin, iki gün boyunca Hungaroring'de Pirelli lastiklerini test edecekler.

Test, bugün başlayacak ve çarşamba günü akşamı sona erecek.

Aston Martin'den yapılan açıklamaya göre testin ilk gününde direksiyona Lance Stroll geçerken, ikinci günde yerini Nico Hulkenberg alacak.

Sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Sebastian Vettel ise testlerde yer almayacak.

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