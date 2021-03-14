Vettel: "Olması gerekenden 100 tur daha az attık"

Dört kez dünya şampiyonu, Pazar günü yeni takımıyla 56 tur tamamladı ve günün en yavaş ikinci turuna sahip oldu.

Vites kutusu sorunu nedeniyle cumartesi günü vakit kaybeden Vettel, en az tur tamamlayanlardan iki isimden biri oldu. Toplam 117 turuyla, 83 tur tamamlayan Williams sürücüsü Roy Nissany’den sadece 34 tur fazla atabildi.

Planlarının ne kadar gerisinde kaldığı sorulan Vettel, ‘’100 tur! Açıkçası biraz daha fazla tur atmak isterdim. Bu en önemli nokta.’’

‘’Bugün çok yoğun bir gündü ve pistteki zamanımı kullanmak istedim. Bunun benim için iyi olduğunu ve çok şey öğrendiğimi hissettim. Bunları hatırlayacağım ve geri bildirimlerimi vereceğim.’’

‘"Dediğim gibi, genel anlamda muhtemelen 100 tur daha az attık ve aynısı muhtemelen Lance için de geçerli. İkimiz de istediğimizi alamadık. Yine de çok önemli değil ve önümüze bakmalıyız.’’

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Vettel mesafe tamamlamanın, hızlı tur denemesi yapmaktan daha önemli olduğunu dile getirdi.

‘’Aracı anlamak, tek turdan daha önemli. Bence daha fazla tur atmak yardımcı oluyor. Hızlı bir tur atmak sadece parçaları birleştirmeye yarıyor. Bunun hakkında endişeli değilim.’’

‘’Bu kesinlikle işaretlemediğimiz bir kutucuk. Yarış hafta sonu ve sıralama gelince göreceğiz.’’

‘’Her şey planlandığı gibi giderse, ilk yarıştan sonra 22 tane daha yarış var yani zamanımız olacak. Dolu bir yıl olacak bu yüzden iyi başlamak istiyoruz.’’

‘’Bir takım engellerin olduğu, karışık bir test geçirdik.’’

Alman pilot aynı zamanda Aston Martin’in şu anda nerede olduğunu anlamanın imkansız olduğunu da ekledi.

‘’Neredeyiz? Bunu söylemek çok zor. Diğerleriyle karşılaştırılacak kadar tur atamadık.’’

‘’Ancak bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum çünkü iki hafta içinde öğreneceğiz."

‘’Aracımızla ilgili bir çok şey öğrenmeliyiz, ancak herkes aynı pozisyonda. Üç günlük sürüşle, her şeyi öğrenmek imkansız.’’

‘’Ancak ilk yarışların bizim için, özellikle benim için büyük bir öğrenme süreci olacağını düşünüyorum, sonrasında devam edeceğiz.’’