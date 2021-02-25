Aston Martin, Peroni Libera ile anlaştı

Aston Martin, dün yaptığı açıklamada BWT ile olan kontratını, daha küçük çaplı da olsa uzattığını açıklamıştı.

Takım şimdiye kadar EPOS, SentinelOne, Girard Perregaux ve Replay ile de sözleşme imzalamıştı.

Yeni aracının örtüsünü gelecek hafta indirecek Aston Martin, bugün yaptığı açıklama ile İtalyan bira markası Peroni Libera %0.0 ile uzun vadeli sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Peroni Libera alkolsüz bira anlamında en iyi markalardan birisi olarak lanse ediliyor ve 60 yıl sonra F1'e dönecek olan Aston Martin'le beraber F1'e adım atacaklar.

Anlaşma kapsamında şirket logoları, yeni Aston Martin AMR21 aracının ve takım ekipmanlarının üzerinde yer alacak.

Aston Martin F1'in Başkanı Lawrence Stroll: “Peroni Libera'yı Aston Martin ailesine davet etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu işbirliği, ekibe yeni sezon için başka bir ivme daha kazandıracak ve iki efsanevi markayı Formula 1'de bir araya getirecek."

"Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve Peroni Libera %0.0 şirketini, Formula 1'in sahip olduğu platformla beraber küresel hedeflerine ulaştırmaya hazırız."