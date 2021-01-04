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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Perez için üçüncü bir araca sahip olmadığı için üzgün

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Aston Martin, Perez için üçüncü bir araca sahip olmadığı için üzgün
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Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Sergio Perez'i takımda tutabilmek adına üçüncü bir araca sahi olmadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Sergio Perez, 2014'ten bu yana daha önce Force India adını taşıyan Racing Point için yarışıyordu ve geçen yıl 125 puan toplayıp, Sakhir'de takımla ilk yarışını kazanmayı başardı.

Ancak Meksikalı pilotun bu performansı, takımda kalması için yeterli değildi.

Bu yıl takımın adı Aston Martin olacak ve İngiliz ekip, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile yarışmayı seçti. Takım arkadaşı da Lawrence Stroll'ün oğlu Lance olacak.

Perez başlangıçta çok kötü bir pozisyondaydı ve neredeyse Formula 1'e veda edecekti. Ancak Red Bull'un teklifiyle 2021 yılında da gridde kalmış oldu.

Aston Martin'in patronu Otmar Szafnauer, Perez'in F1'de yer almayı hak ettiğini söyledi ve bunu ilginç bir yorumla açıkladı.

GPFans'e konuşan Szafnauer, "Checo için en iyisini diliyorum, uzun süredir ailemizin çok önemli bir parçası oldu."

"Formula 1'de yarışmayı hak ediyor. Kısa bir süre önce bir yarış pistinde neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi."

"Üç sürücüye sahip olamamak çok talihsiz bir durum, ama bizim sporumuz böyle."

“Onun için en iyisini diliyoruz ve umarım onunla yarışabiliriz. Hedefimiz, onu arkamızda tuttuğumuzdan emin olmak olacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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