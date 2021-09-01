Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, pazar günü iptal edilen Belçika GP'sinin ardından bilet iadesi talep eden Formula 1 taraftarlarını anladığını söyledi.

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

Yüzlerce euro ödeyerek bilet alan ve pazar günü yoğun yağmura rağmen pistten ayrılmayan seyirciler, bir yarış seyretmek yerine saatlerce yağmurun altında beklemek zorunda kaldılar. F1, koşullar nedeniyle güvenlik aracı arkasında sadece birkaç tur atılmasına izin verdi.

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarışın hemen ardından pazar günü yaşananlardan sonra piste gelen taraftarlara paralarının geri verilmesini önerdi.

Bundan sonra neler olacağı konusu, arka planda Spa organizatörü, FIA ve F1 tarafından tartışılıyor.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, para iadesi talebiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Bunu anlıyorum. Bu konuda bir şey söylemek bana düşmez ama buraya yarış seyretmeye geldiler ve biz bunu tam olarak sunamadık. Fakat bu, bizim hatamız değildi. Sonuçta havayı kontrol edemeyiz."

"Yarışı gerçekleştirmeye çalıştılar ama şartların yarışılabilir olduğunu düşünmüyorum. Görüş arka kısımda yeterince iyi değildi."

“1998 yılında da benzer koşullar görmüştük. O yarışta Michael Schumacher ve David Coulthard arasında büyük bir kaza yaşanmıştı. O yarış devam etmişti fakat görüş o kadar kötüydü ki, yüksek süratte birbirlerine çarptılar. Bu yüzden bence doğru karar verildi."

Szafnauer ayrıca FIA'nın bariz bir yağmur tehdidi olduğunda, yarışın başlangıç saatleri konusunda daha esnek davranabileceği görüşünü de destekliyor.

"Bence kesinlikle biraz esnek kalmalıyız. Sonuçta biz, taraftarlar için buradayız. Taraftarlar için yarış yapmayı bekliyorsak, o zaman bu tür kurallara bağlı veya takılı kalmamalıyız. Parayı ödeyen insanlar için doğru olanı yapmalıyız."

“Fakat bildiğiniz üzere bu bir yarış. Tüm bunlar, özellikle burada olanlar buranın bir parçası ve ilk kez olmuyor. İlk kez böyle bir şey oldu ama bu tür hava şartlarını Spa'da ilk kez görmüyorsunuz demek istiyorum."

"Dediğim gibi 1998'deki yarışta da burada benzer koşullar vardı ama büyük bir kaza yaşandı. Her ikisi de sağ salim kurtulduğu için şanslıydı. Devam edip, yarışı gerçekleştirip, sonrasında bir şey olduğunda geriye bakarak 'bunu asla yapmamalıydık' demeyi istemezsiniz."

Sebastian Vettel, sıralama turlarında beşinci oldu ve Aston Martin'e değerli puanlar getirdi. Fakat Szafnauer, yarış başlayamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını kabul ediyor çünkü her iki pilotun da daha yukarılarda bitirebileceğine inanıyor.

"Burada gerçekten iyi bir aracımız vardı ve ne yazık ki bunu gösterme şansımız olmadı. Bence Lance, başladığı yerden bile puanlar kazanırdı ve Seb, iyi bir yarışla podyum yapabilirdik."

"Neler olurdu Tahmin etmek zor ama bence öndekilerden biri olabilirdik Muhtemelen arkamızdakileri de arkada tutardık."

"Seb hatta üçüncü başlamalıydı fakat bir hata yaptı ancak durum bu. Diğer tarafta Lando da [Norris] bizi yenebilirdi ama yapamadı."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

Önceki haber

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

2 s
2
Formula 1

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

14 dk
3
MotoGP

Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!

3 s
4
Formula 1

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

46 dk
5
Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

1 g
Son Haberler
Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor
F1

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

14dk
Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"
F1

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

46dk
Marko: "Albon nerede olursa olsun F1'de yeniden bir fırsata sahip olacak"
F1

Marko: "Albon nerede olursa olsun F1'de yeniden bir fırsata sahip olacak"

1 s
Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”
F1

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

2 s
Perez'in Zandvoort hedefi podyum
F1

Perez'in Zandvoort hedefi podyum

2 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı" Belçika GP
Formula 1

Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı"

Domenicali: "F1'in radarları, şiddetli yağış hakkında uyarı vermedi" Belçika GP
Formula 1

Domenicali: "F1'in radarları, şiddetli yağış hakkında uyarı vermedi"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin, Macaristan'dan sonra nasıl geri dönmeyi planlıyor?
Formula 1

Aston Martin, Macaristan'dan sonra nasıl geri dönmeyi planlıyor?

Aston Martin, F1 aracındaki gözle görülür tüm parçalara güncelleme getirdi
Formula 1

Aston Martin, F1 aracındaki gözle görülür tüm parçalara güncelleme getirdi

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi
Formula 1

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi

Çok Okunanlar Bugün

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!
MotoGP MotoGP

Yamaha, Toprak'ı 2022 sonrası MotoGP'ye getirmek istiyor!

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"
Formula 1 Formula 1

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş
Formula 1 Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Zandvoort'ta tribünlerin "tamamen turuncu" olmasını umuyor

Albon ve De Vries, 2022 yılında F1'de mi yarışacak?
Formula 1 Formula 1

Albon ve De Vries, 2022 yılında F1'de mi yarışacak?

Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Formula 1, sprey sorununa bir çözüm bulmalı"

Son Haberler

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"
Formula 1 Formula 1

Maylander: "İkinci kez piste çıktığımızda şartlar daha da kötüydü"

Marko: "Albon nerede olursa olsun F1'de yeniden bir fırsata sahip olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Albon nerede olursa olsun F1'de yeniden bir fırsata sahip olacak"

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.