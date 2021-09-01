Aston Martin patronu Szafnauer, Belçika GP'ye gelenlere paralarının iade edilmesini destekliyor

Yüzlerce euro ödeyerek bilet alan ve pazar günü yoğun yağmura rağmen pistten ayrılmayan seyirciler, bir yarış seyretmek yerine saatlerce yağmurun altında beklemek zorunda kaldılar. F1, koşullar nedeniyle güvenlik aracı arkasında sadece birkaç tur atılmasına izin verdi.

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarışın hemen ardından pazar günü yaşananlardan sonra piste gelen taraftarlara paralarının geri verilmesini önerdi.

Bundan sonra neler olacağı konusu, arka planda Spa organizatörü, FIA ve F1 tarafından tartışılıyor.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, para iadesi talebiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Bunu anlıyorum. Bu konuda bir şey söylemek bana düşmez ama buraya yarış seyretmeye geldiler ve biz bunu tam olarak sunamadık. Fakat bu, bizim hatamız değildi. Sonuçta havayı kontrol edemeyiz."

"Yarışı gerçekleştirmeye çalıştılar ama şartların yarışılabilir olduğunu düşünmüyorum. Görüş arka kısımda yeterince iyi değildi."

“1998 yılında da benzer koşullar görmüştük. O yarışta Michael Schumacher ve David Coulthard arasında büyük bir kaza yaşanmıştı. O yarış devam etmişti fakat görüş o kadar kötüydü ki, yüksek süratte birbirlerine çarptılar. Bu yüzden bence doğru karar verildi."

Szafnauer ayrıca FIA'nın bariz bir yağmur tehdidi olduğunda, yarışın başlangıç saatleri konusunda daha esnek davranabileceği görüşünü de destekliyor.

"Bence kesinlikle biraz esnek kalmalıyız. Sonuçta biz, taraftarlar için buradayız. Taraftarlar için yarış yapmayı bekliyorsak, o zaman bu tür kurallara bağlı veya takılı kalmamalıyız. Parayı ödeyen insanlar için doğru olanı yapmalıyız."

“Fakat bildiğiniz üzere bu bir yarış. Tüm bunlar, özellikle burada olanlar buranın bir parçası ve ilk kez olmuyor. İlk kez böyle bir şey oldu ama bu tür hava şartlarını Spa'da ilk kez görmüyorsunuz demek istiyorum."

"Dediğim gibi 1998'deki yarışta da burada benzer koşullar vardı ama büyük bir kaza yaşandı. Her ikisi de sağ salim kurtulduğu için şanslıydı. Devam edip, yarışı gerçekleştirip, sonrasında bir şey olduğunda geriye bakarak 'bunu asla yapmamalıydık' demeyi istemezsiniz."

Sebastian Vettel, sıralama turlarında beşinci oldu ve Aston Martin'e değerli puanlar getirdi. Fakat Szafnauer, yarış başlayamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını kabul ediyor çünkü her iki pilotun da daha yukarılarda bitirebileceğine inanıyor.

"Burada gerçekten iyi bir aracımız vardı ve ne yazık ki bunu gösterme şansımız olmadı. Bence Lance, başladığı yerden bile puanlar kazanırdı ve Seb, iyi bir yarışla podyum yapabilirdik."

"Neler olurdu Tahmin etmek zor ama bence öndekilerden biri olabilirdik Muhtemelen arkamızdakileri de arkada tutardık."

"Seb hatta üçüncü başlamalıydı fakat bir hata yaptı ancak durum bu. Diğer tarafta Lando da [Norris] bizi yenebilirdi ama yapamadı."