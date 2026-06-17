Aston Martin özür diledi: "Yeşillere bürünmüş tribünlere sevinç yaşatamadık."
İspanya hafta sonundaki hayal kırıklığının ardından Aston Martin takım patronu Mike Krack, taraftarlardan özür diledi.
Mike Krack, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
2026 sezonuna zorlu bir başlangıç yapan Aston Martin, Barselona'da en kötü hafta sonlarından birini geçirdi. Sezonun ilk yarısının kendileri için çok yıpratıcı geçeceğini ve temmuz ortasındaki Belçika Grand Prix'sine kadar büyük bir güncelleme getirmeyeceklerini daha önce kabul eden takım, İspanya'da hem hız hem de dayanıklılık anlamında rakiplerinden tamamen geride kaldı.
Hafta başında pilotları Fernando Alonso ve Lance Stroll’ün sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşan şiddetli titreşim sorunlarıyla boğuşan ekip, sıralama turlarında Q1 liderinin 3 saniye gerisinde kaldı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Pazar günü ise kâbus devam etti; Lance Stroll henüz 5. turda, Fernando Alonso ise 37. turda mekanik sorunlarla yarış dışı kaldı. Barselona pistinin 2028 yılına kadar takvimde yer almayacak olması sebebiyle, bu mücadele Alonso'nun kendi evindeki son İspanya GP'si olarak özel bir yere sahipti.
Yarışın ardından açıklamalarda bulunan takım patronu Mike Krack, padoğu ve tribünleri dolduran hayranlara karşı mahcup olduklarını dile getirdi: "Hayal kırıklığıyla dolu bir hafta sonu ve gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz.”
“Zor bir hafta sonu bekliyorduk ama bu kadar zayıf bir performansın üzerine iki araçla birden yarışı tamamlayamamak durumu daha da katlanılmaz kıldı.”
“Her şeyden önce, padoğu ve tribünleri dolduran yeşil formalı tüm taraftarlarımız için çok üzgünüm, sayıları gerçekten çok fazlaydı."
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images
"Piste girip çıkarken o kadar insanı yeşil formalarla görmek harika bir duyguydu ama yeşillere bürünmüş tribünlere sevinç yaşatamadık.”
“Pit yolundan başladığımız yarışı düzgün bir sonuçla bile bitiremedik, bu gerçekten büyük bir utanç.”
“Kahramanlarını izlemek için çok pahalı biletler satın alan ama onlara performans gösterecek bir zemin sunamadığımız tüm taraftarlarımızdan yürekten özür diliyorum."
Fernando Alonso, Aston Martin
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Takım, bu kötü hafta sonunun ardından yaralarını sarmak ve geleceğe hazırlanmak adına salı ve çarşamba günleri Barselona'da pistte kalmaya devam ediyor. Ferrari ve Cadillac'ın da eşlik ettiği Pirelli lastik testlerinde, Aston Martin direksiyonunun başında bu kez yedek pilot Jak Crawford bulunuyor.
Temmuzdaki güncellemeler geldiğinde, bunların hem şasi hem de güç ünitesi tarafına odaklanması bekleniyor. Bu zor geçen süreçte Honda, diğer tüm üreticilerden daha fazla güncelleme avantajı elde etti.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Moreira, Honda fabrika koltuğuna doğru emin adımlarla ilerliyor
Verstappen, Avusturya GP için özel kask tasarımını tanıttı
Tsunoda yeniden RB21'in direksiyonuna geçti
F1, '2030 Net Sıfır' hedefi yolunda: Karbon emisyonları %35 azaldı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar