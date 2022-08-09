Aston Martin, odağını neredeyse tamamen 2023 aracına çevirdi

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Aston Martin’in 2022 aracı, takımın Mayıs ayında İspanya’ya getirdiği önemli paket de dahil olmak üzere bazı güncellemeler aldı.

Ancak genel olarak takım, Formula 1’in yeni döneminde beklentilerin altında kaldı ve şu anda takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

Takımın, tüm kaynaklarını 2023 aracına kaydırmasıyla beraber bu sezonun ikinci yarısında ilerleme kaydetmesi de zor gözüküyor.

The Race’e konuşan Krack, “AMR22’nin performansını geliştirmeye devam etmemiz gerekmesine ve hâlâ araç üzerinde çalışan küçük bir grubumuz olsa da odağımızı AMR23’e çevirdik.”

“Bir süredir AMR23’e odaklanmış durumdayız. Çünkü aracın ilk andan itibaren performans göstermesi gerekiyor.”

“Yeni bir sezon ve yeni araç, rakiplerimizin önüne geçmek için en büyük fırsat.” dedi.

İstatistiksel olarak Aston Martin’in sonuçları bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Ancak Krack, takımın performansını değerlendirirken, görünenden daha fazlasının olduğunu söyledi.

Krack ayrıca, AMR22’ye gelen güncellemelerin başarılı olduğunu ancak güç dengesinde yükselmek için yeterli olmadığını belirtti.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım patronu, takımın son olarak Macaristan’da kullandığı radikal arka kanatla elde edilen tasarım başarısına da dikkat çekti.

Krack, “Bu sezon haksız şekilde kopyacılıkla suçlandık. Macaristan Grand Prix’sine getirdiğimiz yeni arka kanat, rakiplerimizin bulamadığı fikirlerle gelerek yenilik yapma ve rakiplerimizin önüne geçme hedefimizi vurguladı.”

“Birçok kişi yeni bir kanat tasarlamanın, bunu üretmenin ve araca takmanın kolay olduğunu düşünüyor. Ancak kanada ya da araca getirdiğimiz herhangi bir güncellemeye bakarsanız, bunların mühendislik, optimizasyon ve üretimine bakarsanız bunun bir sanat tarzı olduğunu görürsünüz.”

“Ayrıca bunlardan sadece bir tane üretemezsiniz. Her iki araca ve yedek parçalara yetecek şekilde aynı özelliklerde üç, dört adet üretmeniz gerek.”

“İspanya Grand Prix’sine büyük bir güncelleme paketi getirdik. Bunun içerisinde yeni sidepodlar, taban, motor kapağı, ön süspansiyonda değişiklikler vardı. Ancak her iki aracın da en son güncellemelerle piste çıkabilmesi için yeterli parçayı zamanında getirebilmek… Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Takımdaki herkes olağanüstü bir çaba gösterdi.” dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, arrives on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Krack, AMR22’nin tek tur performansında kötü olmasının kafa karıştırıcı olduğunu da kabul etti.

“Evet, dürüst olmak gerekirse bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunun sebebini öğrenirsek, bunu değiştirmeye çalışacağız. Bu yüzden bunun sebebinin ne olduğunu anlamamız gerek.”

“Bunu anlamak için en iyi yaklaşım, sıralamaya değil araçlar arasındaki zaman farkına bakmaktır. Çünkü orta grubun birbirine yakın olmasıyla, bir şeyi yanlış yaptığınızda kolayca üç, dört sıra kaybediyorsunuz.”

“Yani birisi gerçekten iyi bir iş yaparsa üç, belki de beş, altı sıra kazanabiliyor. Çünkü orta grup birbirine çok yakın. Bu yüzden objektif olmak ve zaman farkını takip etmek gerçekten çok önemli.”

“Sonrasında ise nereleri geliştirmemiz gerektiğini görmeliyiz. Ancak Cumartesi günlerinde, Pazar gününe göre daha fazla zorlandığımız açık.”