Aston Martin, Oakley ile anlaştı

Bu yıl Formula 1'e geri dönen Aston Martin, sezon öncesinde yaptığı anlaşmalarla dikkat çekmişti ve bugün yeni bir teknik ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Oakley, yeni sezonda takımın teknik tedarik ortaklarından bir tanesi olacak ve takımla yakından çalışacak.

Şirket logolarının araçta ve sürücülerin kaskında yer alacağı doğruladı.

Aston Martin'in ticari ve pazarlama direktörü Jefferson Slack, "Oakley adını Formula 1'e geri getirmek, Aston Martin için büyük bir ayrıcalık. Bu, sporda inanılmaz tarihe sahip olan ve aynı zamanda hem performans hem de teknik yenilikle eş anlamlı olan bir marka. Bu nedenle takımla kesinlikle mükemmel bir uyum var." dedi.

Ayrıca Williams da bugün Honibe ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Taraflar arasında yapılan çok yıllık anlaşma kapsamında şirket logoları, FW43B'nin burnunda, kafalık kısmında ve hem sürücülerin hem de takımın önemli isimlerinin kıyafetlerinde yer alacak.