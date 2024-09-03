Aston Martin, Newey transferini resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor!

Adrian Newey'nin Aston Martin Formula 1 takımına geçişi önümüzdeki hafta yapılacak Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde açıklanacak gibi görünüyor.

Bu yılın başlarında Red Bull'dan ayrılacağını açıklayan efsanevi F1 tasarımcısının geleceğine ilişkin aylardır süren spekülasyonların ardından, planlarına ilişkin nihai teyidin bir sonraki yarıştan önce gelmesi bekleniyor.

Red Bull'dan ayrılmasının ardından Newey'nin adı ilk olarak Ferrari takımıyla anılsa da kısa süre içinde Aston Martin'in Newey'nin hizmetlerini güvence altına almak için en önde gelen teklif sahibi olduğu anlaşıldı.

Takım sahibi Lawrence Stroll'un Newey'i ikna etmek için kişisel teklifte bulunmasının yanı sıra, Newey’nin Haziran ayında Aston Martin'in Silverstone fabrikasına yaptığı gizli ziyaretin, takımın kendisine ihtiyacı olanı verebileceğine inanmasında önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor.

Stroll, takım için son teknoloji ürünü bir tesis yaratmaya büyük yatırım yaptı ve takımın uzun vadeli hedeflerine yardımcı olacak yeni bir rüzgar tünelinin yakında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Aston Martin konuyla ilgili yorum yapmazken, Red Bull'dan ayrılma şartlarında geleceğinin ne zaman açıklanabileceğine dair bir madde bulunması nedeniyle Newey'nin geleceğiyle ilgili bir açıklamanın bu ay içinde yapılması bekleniyordu.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Alexander Trienitz

Motorsport.com tarafından bildirildiği üzere, kaynaklar Newey'nin ne yaptığını kamuoyuna açıklayabileceği tarih olarak Eylül ayının kararlaştırıldığını ve bu durumda Newey'nin resmi olarak işe başlayabilmesi için altı aylık bir süre kalacağını belirtmişlerdi.

Newey'nin takıma gelişinin duyurulması, Aston Martin'in F1'in en iyileriyle mücadele edebilmek için ihtiyaç duyduğunu düşündüğü üst düzey mühendislik yeteneklerini güvence altına almak üzere başlattığı büyük işe alım hamlesinin tam ortasında gerçekleşecek.

Yaz tatilinden önce ekip, eski Mercedes motor patronu Andy Cowell'ın Ekim ayında Martin Whitmarsh'ın yerine Grup CEO'su olarak katılacağını duyurdu.

Ayrıca Aston, tasarım gücünü artırmaya yardımcı olması için eski Ferrari şasi teknik direktörü Enrico Cardile ile anlaştı.

Takımın, Newey'nin daha önce Red Bull'da birlikte çalıştığı teknik direktör Dan Fallows'un da dahil olduğu bir teknik direktörü zaten olduğu için, tüm bu yıldız yetenekleri içeren tutarlı bir yapı oluşturmanın ne kadar kolay olacağı konusunda sorular sorulmuştu.

Ancak Aston Martin takım patronu Mike Krack, bunu çözmenin büyük bir sorun olmayacağını belirtti.

“Bugünlerde Formula 1'in çok geniş olduğunu düşünüyorum.”

“Çok büyük değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz.”

“Sanırım geçmişte yedi teknik direktörü olan bir takım vardı, bu yüzden bundan çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Bence böyle bir ekipten en iyi verimi almak için yapınızı entegre etmek ve ayarlamak için her türlü çabayı göstermelisiniz.” dedi.

Newey'nin Aston Martin'e katılma olasılığı, Britanyalı tasarımcının Williams, McLaren ve Red Bull'da kazandığı şampiyonluklar göz önüne alındığında, takımın uzun vadeli hedefleri için büyük bir destek olacaktır. Ancak Fernando Alonso, bunun etkisinin hissedilmesinin zaman alacağını düşünüyor.

Alonso, İtalyan Grand Prix'sinde bu muhtemel transferle ilgili sorulduğunda,

"Şu an hâlâ sadece söylenti."

"Ve bence işleri düzeltmek sadece bir kişinin işi değil. Bu nedenle, şu anda sahip olduğumuz şey ve ürettiğimiz şey daha önemli; hangi yönde ilerlediğimizi anlamak, neyin yanlış yönde gittiğini ve 2025 için daha iyi hazırlanmak gerekiyor." dedi.