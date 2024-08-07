Aston Martin, Newey iddiaları karşısında yeni bir açıklama yayınladı
Aston Martin, Adrian Newey ile ilgili iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid
Fotoğraf: Alexander Trienitz
2025'in başlarında Red Bull'dan ayrılacak olan Adrian Newey'in bir sonraki durağı hakkında Eylül ayında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Dün İtalyan Autosprint gazetesi Newey'nin Aston Martin'e katılacağını öğrenmişti. Kaynaklar Newey'nin oldukça çıkarlı bir anlaşmayla İngiliz ekibe katılacağını bildiriyorlar.
PlanetF1, iddialar üzerine Aston Martin ile iletişime geçti ve bu haberi kendilerine sordu.
Takım sözcüsü bu konuda şöyle dedi: "Aston Martin Aramco F1 takımı, Lawrence Stroll'un vizyonu, son seviye yeni teknoloji kampüsü ve hem Aramco hem de Honda ile olan işbirliğinden ötürü oldukça çekici bir proje."
"Takımın tüm departmanlarında, projemize dahil olan çok sayıda üst düzey isim var, ancak henüz açıklayacak bir şeyimiz yok."
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