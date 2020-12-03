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Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınından Aston Martin-Newey iddiası

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İtalyan basınından Aston Martin-Newey iddiası
Ekleyen:
, Editör

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Adrian Newey'nin Aston Martin'den yüksek ücretli bir teklif aldığını iddia etti.

Adrian Newey, uzun yıllardır Red Bull için çalışıyor ve bundan önce McLaren ile Williams gibi takımlarda görev aldı.

Newey katıldığı tüm takımlara büyük katkılar sağladı ve tasarladığı araçlar her zaman galibiyet mücadelesinde yer aldı ve hatta şampiyon oldu.

2014'ten itibaren motor gücünün ön plana çıkması ve aerodinaminin öneminin azalmasıyla beraber kendisini spordan yavaş yavaş çeken Newey, özellikle son bir yıllık dönemde Red Bull araçları üzerinde tam zamanlı olarak çalışmaya başladı.

Şimdi 61 yaşındaki mühendisin adı, Aston Martin ile anılıyor.

Newey, daha önce Aston Martin Valkyrie aracının tasarımında yer almıştı. Ancak İngiliz üretici ile Red Bull'un yolları sezon sonunda ayrılacak.

Aston Martin de gelecek yıl Racing Point'in ismini devralarak spora fabrika takımı olarak dönüş yapacak. Bu, Newey'nin Aston Martin'e geçeceği söylentilerini de beraberinde getiriyordu.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing arrives

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing arrives

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Söylentiler ilk olarak Eylül ayında çıktı ve Helmut Marko, "Adrian'ın bizimle sözleşmesi var. Yakın zamanda nadir bulunan bir Aston Martin'i test etti ve bunun için Lawrence Stroll'e teşekkür etti. Ama bundan daha fazlası yoktu." dedi.

Ancak İtalyan La Gazzetta dello Sport, bu iddiaları yeniden gündeme getirdi ve İngiliz üreticinin, Newey'de ısrarcı olduğunu yazdı.

Habere göre Aston Martin'in sahiplerinden Lawrence Stroll, Newey'i cezbetmek adına oldukça büyük bir para teklif etti.

Eğer iddia gerçeğe dönüşürse, Sebastian Vettel ve Newey, Red Bull'dan sonra Aston Martin'de buluşmuş olacaklar.

Gelecekte Aston Martin'in hissedarı Toto Wolff'un da takıma katılması halinde ortaya oldukça ilginç bir tablo çıkabilir.

Öte yandan aynı haberde Aston Martin'in gelecek yılki Bahreyn veya Çin yarışlarında, James Bond No Time To Die filmi için özel bir renk düzeni kullanacağına yer verildi.

 
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Editör Kemal Şengül

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