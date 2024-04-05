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Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Arian Newey'e teklif yaptıkları haberini yalanladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Adrian Newey, Formula 1'de elde ettiği başarılarla tüm takımların hayalini süslüyor ve kendisine ilgi gösteren hatta teklif yapan takımlar var.

Motorsport.com'un kaynakları, Lawrence Stroll'ün Adrian Newey'e 2024 sonrası için teklifte bulunduğunu öğrenmişti.

İddiaya göre bu teklif 4 yıl için 100 milyon dolar değerindeydi.

Fakat bugün konuşan Aston Martin patronu Mike Krack, bu iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

Aston Martin'in Newey'e teklif yaptığı iddialarının doğru olup olmadığı sorusuna Krack, basitçe şöyle ynaıt verdi: "Hayır."

Sonrasında daha fazla detay vermesi istendiğinde şöyle devam etti: "Dan, Tom, ve Luca Furbatto ile çok güçlü bir teknik ekibimiz var. Yakın zaman Bob Bell de ekibimize katıldı."

"Yani şu anda sahip olduklarımızdan oldukça memnunuz."

Krack, Aston Martin'in diğer takımların çözümlerini kopyaladığı yorumlarına da değindi.

"Bence yönetmelikler bu şekilde olduğunda ve yıllar içerisinde tutarlı şekilde devam ettiğinde, araç tasarımlarında lgenel bir yakınlaşma eğilimi görüyoruz."

"Bunu şu anda tüm araçlarda görüyorsunuz. Hepsi benzer bir felsefeye yaklaşıyor."

"Şahsen diğerleriyle kıyaslarsam, bizimkinde has bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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