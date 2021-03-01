Aston Martin, NetApp ile anlaştı

Yeni aracının örtüsünü Çarşamba günü indirecek olan Aston Martin, şimdiye kadar BWT, EPOS, SentinelOne, Girard Perregaux ve Replay ile de sözleşme imzalarken, son olarak bunlara Peroni Libera'yı eklediler.

Ancak anlaşmalar bunlarla bitmemiş gibi görünüyor. Takım bugün, Amerikalı NextApp ile anlaştığını açıkladı.

NetApp, Amerika merkezli bir bilişim şirketi olarak biliniyor. Şirket, 1992 yılında David Hitz, James Lau ve Michael Malcolm tarafından kuruldu.

Şirket içi ortamlardaki uygulamaların ve verilerin yönetimi için hibrit bulut veri hizmetleri sunan bu şirketin merkezi, Kaliforniya'nın Sunnyvale kentinde yer alıyor.

Aston Martin, NextApp ile yapılan anlaşmanın "çok yıllık" olduğunu açıklarken, şirketin İngiliz ekibe "birinci sınıf bulut veri hizmeti" sağlayacağına yer verildi.

Şirket logolarının yeni Aston Martin AMR21 aracında yer alması bekleniyor.