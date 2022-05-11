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Aston Martin, "neredeyse yeni" aracını Barselona'ya yetiştirmeye çalışıyor

Auto Motor und Sport'a göre Aston Martin, neredeyse yeni olan bir araç üzerinde çalışıyor ve bu araç, Barselona'ya getirilecek.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Aston Martin, "neredeyse yeni" aracını Barselona'ya yetiştirmeye çalışıyor
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Geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'in tamamen yeni bir araç üzerinde çalıştığını ve bunu Barselona'ya getirmeyi planladığını zaten belirtmiştik.

İngiliz ekip, sezona başlarken pek de iyi olmadığını fark ettiği AMR22'yi geliştirmek adına şimdi farklı bir yol izliyor ve bu yeni konseptle sezon başında yaşadıkları sorunların ortadan kalkması hedefleniyor.

Auto Motor und Sport, geçtiğimiz günlerde bu konuda yeni bir iddia ortaya attı ve Motorsport.com İtalya'nın bilgilerini doğruladı.

Buna göre takım, sezon başından beri neredeyse yeni bir araç üzerinde çalışıyor ve bunu Barselona'ya getirmeye çalışıyor. Fakat parça eksikliği nedeniyle Barselona'ya bu güncellemelerden sadece bir tane getirmek durumunda kalabilirler.

Bu açıdan takım zamana karşı yarışıyor ve küçük bir ihtimal de olsa her iki sürücüye de -Barselona'da- güncellenmiş aracı verme olasılıkları var.

Auto Motor und Sport, aerodinamik açıdan yaklaşık yarısı değişen Aston Martin'in yeni aracının, Ferrari'ye benzeyebileceği öne sürüldü.

Yeni pakette sidepodun yine geniş olması ancak arka kısmın daha da olması bekleniyor.

Ayrıca yeni güncellemeler ise aracın ağırlığı da büyük oranda azaltılacak. Şu anda takımın ana sorunlarından birisi tam olarak bu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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