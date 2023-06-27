Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

Monako Grand Prix'si hafta sonunda Red Bull'un rakipleri, Sergio Perez'in sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından araç pistten çekilirken; Red Bull'un taban tasarımının görüntüleri ortaya çıktığında büyük bir sevinç yaşadı.

Takımların çoğu, RB19'un nasıl bu kadar dominant bir performans gösterdiğini daha iyi anlamak için Red Bull zemin tasarımını dikkatle inceledi ve birtakım çıkarımlar yaptı. Bahsi geçen takımlar daha fazla hız elde etmek için Red Bull'un tabanını kopyalamayı düşünse de Aston Martin bunun bir fayda getireceğine inanmıyor.

Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, taban tasarımının dikkatli bir analiz gerektirdiğini ve yapılacak değişikliklerin her araç için yarar sağlamayacağını düşünüyor. Bu yüzden takımın kendi işini yapmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor.

Fallows, "Bizim kendi felsefelerimiz ve olaylara kendi yaklaşım tarzlarımız var."

"Yüzeydeki ayrıntıları görmenizin nedeni, bu yüzeyleri optimize etmek için çok fazla zaman harcıyor olmamız. Bu yüzden geliştirme konusunda kendi yolumuzda devam etmemiz çok daha önemli."

"Zengin bir gelişim kaynağına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Kanada'ya da bir güncelleme getirdik, bu nedenle ileride bu kaynakları kullanmamız bizim için önemli."

Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference Photo by: Motorsport Images

Red Bull taban görüntüleri Aston Martin'de herhangi bir tasarım değişikliğine yol açmasa da Fallows fotoğrafları incelemenin yine de oldukça önemli olduğunu söylüyor.

Autosport'un bu görüntülerde herhangi bir sürpriz olup olmadığını sorması üzerine Fallows, şunları söyledi: "Sürpriz olmadı ama diğer takımların neler yaptığını görmek her zaman ilginçtir."

"Aerodinamik açıdan hepimiz aynı tür sorunlarla karşı karşıyayız ve diğerlerinin buna nasıl çözümler bulduğunu görmek ilgi çekici."

Aston Martin Kanada GP'sinde büyük bir güncelleme paketinin bir parçası olarak aracın tabanında değişiklikler yaptı.

Ancak Fallows, Montreal'deki değişikliklerin çok farklı görünmesine rağmen, takımın bu kadar belirgin olmasa da başka büyük adımlar da attığını söyledi.

"Bu çok büyük bir güncelleme. Ancak bunun yanı sıra şu ana kadar araçta yaptığımız oldukça önemli değişiklikler daha var."

"Birkaç yarış bekleyip sonra büyük bir güncelleme yapmak yerine, araçta düzenli olarak tutarlı geliştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Görsel olarak en farklı araç olsa da, performans açısından en büyüğü olduğu söylenemez; yine de bizi bir adım ileriye götüreceğine inanıyorum."