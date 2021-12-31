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Aston Martin, "muhteşem" Vettel'i, dürüstlüğü ve adaptasyonundan dolayı övdü

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Sebastian Vettel'i, 2021 boyunca takıma sağladığı "muhteşem" adaptasyon ve sezon boyunca gösterdiği dürüstlük için övdü.

Aston Martin, "muhteşem" Vettel'i, dürüstlüğü ve adaptasyonundan dolayı övdü

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Ferrari'den ayrıldıktan sonra bu sezon Aston Martin ekibine katıldı ve Lance Stroll ile takım arkadaşı oldu.

Aston Martin, 2021 düzenlemeleri kapsamındaki yere basma gücü düşüşü nedeniyle takımlar şampiyonasında yedinci sıraya gerilerken, Vettel, Azerbaycan'da sezonun en iyi sonucunu elde ederek ikinci oldu.

Vettel, teknik bir ihlal nedeniyle diskalifiye edilmeden önce de Macaristan'da galibiyet sevişi verip, ikinci oldu. Takım, Eylül ayında Vettel'in 2022'de Stroll ile birlikte kalacağını duyurdu.

Vettel'in bu yıl takıma olan adaptasyonu sorulduğunda Aston Martin Patronu Szafnauer şöyle yanıt verdi: "O çok akıllı."

"Gerçekten çok dürüst bir adam, çok çalışıyor, harika bir iş ahlakına sahip ve sorunları çözmeye çalışırken kaldırmadık taş bırakmıyor."

"Mühendisler onunla çalışmayı seviyor, mekanikler onu çok seviyor, çok içten bir insan. Bu da hayatta büyük önem taşıyor."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, in the pit lane

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, in the pit lane

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel, bu yıl boyunca, önemli çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmasının yanı sıra, Macaristan'da LGBT+ haklarını savunmak gibi sosyal konuların altını çizerek de büyük çapta övgü topladı.

Szafnauer, Vettel'i on yıldan fazla bir süredir tanıyor olmasına rağmen, profesyonel bir ilişkileri aracılığıyla hakkında duyduğu bu kadar çok özelliği görmeyi ilginç bulduğunu ve çalışma etiğine şaşırmadığını söyledi.

Szafnauer, "Onunla çalışan herkes, benim söylediğim şeyleri söylüyor."

"Sosyal olarak, bu özelliklerini görebiliyordum. Bu yüzden şaşırmadım ama hakkındaki düşüncelerimin onun eylemleriyle doğrulandığını görmek beni çok mutlu etti." dedi.

Szafnauer, Vettel'in, takımı tanıması ve hız kazanması için birkaç yarış gerektiğini ancak "iyi bir iş çıkardığını" belirtti.

"Bence bir yarış pilotu olarak en büyük özelliği durmaksızın daha hızlı olmaya çalışması. Bunu yarış içerisinde bile yapıyor."

"Bir yarışa başladığında, diğer sürücülere, onların takip ettikleri yarış çizgilerine bakıyor ve daha hızlı gidebilmek, lastikleri daha fazla korumak ya da yapmanız gereken her şeyi eyleme dönüştürmek için farklı şeyler deniyor."

"Bence Sebastian'ın ana özelliği bu." dedi.

Szafnauer, Vettel'in sezonun en güçlü yarışı olarak Macaristan'ı seçti. Orada, Esteban Ocon'u, ikinci gelmeden önce galibiyet mücadelesinde yarış boyu baskı altına aldı ve ardından diskalifiye oldu.

Szafnauer, "Kendi hatası olmadığı halde sonuç sayılmamış olsa da, Budapeşte'de harika yarıştığını ve Ocon'u geçmek için durmadan denediğini düşündüm."

"Galibiyeti çok istiyordu. Budapeşte'de, bizim sahip olmadığımız devasa bir hız avantajınız yoksa geçiş yapmak çok zor."

"Biraz daha hızlı pit stop olsaydı, pitten Ocon'un önünde çıksaydık, bence Vettel onu arkada bırakırdı." dedi.

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