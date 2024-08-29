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Formula 1 İtalya GP

Aston Martin, Monza'ya yeni bir ön kanat getirdi

Silverstone merkezli ekip, uzun düzlüklerdeki hızını en yükseğe çıkarmak amacıyla Monza'ya yeni bir ön kanatla geldi.

Ezel Tan
Aston Martin AMR24 front wing detail

Hız Tapınağı, F1 dünya şampiyonasında minimum yere basma gücü gerektiren tek pist olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda takımlar hem ön hem de arka kanadı, minimum yere basma gücü üretecek şekilde hazırlıyorlar.

Monza için Aston Martin'in getirdiği ön kanat da tam olarak bunu işaret ediyor; sürüklenmeyi azaltmak amacıyla özellikle üçüncü kanat pozisyonu oldukça yatay bir pozisyona alındı.

Diğer takımların ön kanatlarının da bugün ortaya çıkması bekleniyor.

Aston Martin AMR24: ecco le ali anteriori da massimo carico giunte da Zandvoort che dovranno essere adeguate negli ultimi due flap

Aston Martin AMR24: ecco le ali anteriori da massimo carico giunte da Zandvoort che dovranno essere adeguate negli ultimi due flap

Foto di: Franco Nugnes

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