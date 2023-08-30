Aston Martin, Monza'ya DRS güncellemesiyle gelecek
Aston Martin patronu Mike Krack, DRS'nin verimini arttırmak amacıyla bu hafta sonu yeni bir çözüm deneyeceklerini açıkladı.
Silverstone merkezli takım, 2023 Formula 1 sezonunun başında attığı büyük adımla herkesi şaşırtmayı başardı.
Fakat yarışlar ilerledikçe hem Aston Martin'in yaptığı hatalar, hem de rakip takımların performansını arttırmasıyla geriye düşmekten kurtulamadılar.
Fkat Zandvoort'a getirilen güncellemeler bir kez daha İngiliz ekibi ön tarafa çıkardı ve Fernando Alonso pazar günü güçlü bir ikincilik elde etmeyi başardı.
Mike Krack, getirdikleri parçaların istedikleri gibi çalıştığını dile getirdi.
Aston Martin patronu, "Araca bazı yeni parçalar getirmeye çalışıyoruz fakat yaşadığımız zor koşullar ve değişen şartlar nedeniyle veri analizi kolay olmuyor."
"Fakat her şey doğru yönde ilerliyor."
"Spa'da küçük bir adım attığımızı düşünüyorum, burada bir adım daha attığımıza inanıyorum. Fakat önümüzdeki yarışlarda da bunları teyit etmemiz gerekiyor." dedi.
Ancak AM23'ün gelişimi bununla sınırlı olmayacak çünkü takım, düzlük hızını arttırmak ve DRS'yi daha verimli kullanmak için yeni bir güncelleme hazırlıyor.
Monza'ya getirilecek paket sorulduğunda Krack, "Göreceğiz."
"Son birkaç haftadır düzlük hızını arttırmak ve DRS etkisini geliştirmek için çok sıkı çalışıyoruz."
"Bu yüzden Monza iyi bir test olacak." dedi.
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