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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin, 30 Eylül'de gösterime girecek olan James Bond "No Time to Die" öncesinde bu hafta sonu 007 logolarıyla yarışacak.

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak

Aston Martin'in ürettiği araçlar uzun yıllardır Bond filmlerinde yer alıyor ve iki taraf artık birbirleriyle özdeşleşmiş durumdalar. İngiliz üretici, 30 Eylül'de girecek olan yeni filme de destek vermiş durumda.

Filmin yaklaşmakta olan gösterimi için Aston Martin, bu hafta sonu Monza'da gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sine yönelik bazı özel hazırlıklar yaptı.

Takım, mevcut AMR21 aracının kokpit kısmın 007 logosu ekledi ve hem takım misafirhanesinde, hem de garajda Bond'a ait grafikler ve logolar yer alacak.

Aston Martin markası bu yıl Formula 1'e fabrika ekibi olarak dönme kararı almıştı. Fakat Aston Martin'in Red Bull'un isim sponsoru olduğu dönemde de James Bond'la alakalı bazı çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda Red Bull araçlarında James Bond filmlerine ait özel logolar yer almıştı.

Ayrıca bu hafta sonu Aston Martin'in yanı sıra, 111. yılını kendi ülkesinde kutlamak isteyen Alfa Romeo da özel bir tasarımla yarışacağını açıklamıştı.

Aston Martin AMR21 with 007 logo

Aston Martin AMR21 with 007 logo

Fotoğraf: Aston Martin

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