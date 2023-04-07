Aston Martin, Monako'da kazanmayı hedefliyor

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Aston Martin bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atmayı başarmıştı fakat aracın temel eksikliği düzlük hızı gibi görünüyor.

Bundan ötürü Monako gibi düzlüğün çok az olduğu yerlerde çok hızlı bir görüntü çizebilirler hatta galibiyet için savaşabilirler.

Mike Krack, şu anki tempoları ve düzlük hızının kendilerini çok olumsuz etkilediği göz önüne alındığında, Monako'da kazanmak için gerçekçi bir şansları olabileceği görüşünde.

Krack, "Takvimde sürücü becerisinin ve aracımızın kombinasyonunun öne çıkabileceği birkaç pist var."

"Örneğin Monako ya da Barselona buna örnek olarak verilebilir. Çok uzun düzlüklerde hız eksikliğimiz olduğu sır değil, bunu biliyoruz ve zaten üzerinde çalışıyoruz."

"Ancak düzlük hızının o kadar önemli olmadığı pistlerde kendimize daha fazla güveneceğiz."

"Ancak, bu tür pistlerde hızlı olmak her şey demek değil."

"Hızlı olmanız, hatalardan kaçınmanız ve bitiş çizgisine ulaşmanız gerekiyor. İşte o zaman sonucu değerlendirebiliriz." dedi.

Aston Martin, ilk üç yarışta üç üçüncülük aldı ve sezonu ikinci sırada götürüyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images