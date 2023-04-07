Önceki / Windsor: "Perez'in yarışa geriden başlamak için hiçbir sebebi yoktu"
Formula 1 Haberler

Aston Martin, Monako'da kazanmayı hedefliyor

Aston Martin, aracın özellikleri göz önüne alındığında Monako'yu kazanmayı hedefliyor.

Ekleyen:
Aston Martin, Monako'da kazanmayı hedefliyor
Haberi dinle

Aston Martin bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atmayı başarmıştı fakat aracın temel eksikliği düzlük hızı gibi görünüyor.

Bundan ötürü Monako gibi düzlüğün çok az olduğu yerlerde çok hızlı bir görüntü çizebilirler hatta galibiyet için savaşabilirler.

Mike Krack, şu anki tempoları ve düzlük hızının kendilerini çok olumsuz etkilediği göz önüne alındığında, Monako'da kazanmak için gerçekçi bir şansları olabileceği görüşünde.

Krack, "Takvimde sürücü becerisinin ve aracımızın kombinasyonunun öne çıkabileceği birkaç pist var."

"Örneğin Monako ya da Barselona buna örnek olarak verilebilir. Çok uzun düzlüklerde hız eksikliğimiz olduğu sır değil, bunu biliyoruz ve zaten üzerinde çalışıyoruz."

"Ancak düzlük hızının o kadar önemli olmadığı pistlerde kendimize daha fazla güveneceğiz."

"Ancak, bu tür pistlerde hızlı olmak her şey demek değil."

"Hızlı olmanız, hatalardan kaçınmanız ve bitiş çizgisine ulaşmanız gerekiyor. İşte o zaman sonucu değerlendirebiliriz." dedi.

Aston Martin, ilk üç yarışta üç üçüncülük aldı ve sezonu ikinci sırada götürüyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Windsor: "Perez'in yarışa geriden başlamak için hiçbir sebebi yoktu"
Daha fazlası
Ezel Tan
Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Formula 1
Avustralya GP

Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Formula 1

Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu" Masi: "Ölüm tehditleri aldım, psikolojim bozuldu"

Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Formula 1
Avustralya GP

Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor" Krack: "Lawrence her yarıştan sonra 'ne zaman kazanacağız?' diye soruyor"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.