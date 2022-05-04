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Formula 1 Haberler

Aston Martin, Moers ile yollarını ayırdı, yerini Ferrari'den Felisa aldı

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin Lagonda, bugün yaptığı açıklama ile marka CEO'su Tobias Moers ile yollarını ayırdığını ve yerini Ferrari'nin eski patronu Amedeo Felisa'nın aldığını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Aston Martin, Moers ile yollarını ayırdı, yerini Ferrari'den Felisa aldı
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Tobias Moers'in Aston Martin'in başına geçmesinin üzerinden yaklaşık iki sene geçti. Mercedes-AMG kanadını farklı seviyelere ulaştırarak sektörde tanınan bir isim olan Moers'in tahtı, bu yılın başında sallanmaya başladı.

Bu yılın başında çıkan haberlerde Aston Martin'in yönetim katının bir hayli karışık olduğu belirtiliyordu. Markanın finansal durumları nedeniyle topun ağzına yerleştirildiği iddia edilen Moers'in, beklenen başarıya ulaşamadığı öne sürülmüştü.

Markanın resmi verilerine göre Aston Martin'in yıllık gelirleri beklenenin epey altında kaldı. Bunun ana sebebinin Valkyrie isimli hiper otomobilin çip krizinden etkilenen üretim süreci olduğu söyleniyordu.

Sonunda haberler doğru çıktı ve Aston Martin, marka CEO'su Tobias Moers ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kaynaklar, Lawrence Stroll ile Moers arasında "stratejik görüş farklılıkları" olduğunu söylüyorlar. Bu açıdan ayrılığın temel sebebi Stroll gibi görünüyor.

İlginç şekilde Aton Martin F1'in patronu Otmar Szafnauer de bu yılın başında markadan ayrılmış ve "bir kilisede iki papaz olmaz" diyerek Stroll ile anlaşamadıklarını işaret etmişti.

Moers'in yerini, eski Ferrari başkanı Amedeo Felisa alacak ve karar hemen yürürlüğe girecek. Moers, bu geçiş sürecinde, her şeyin yolunda gitmesi amacıyla taraflara yardımcı olmayı sürdürecek.

Bu, son iki yıllık süreçte Aston Martin'deki ikinci CEO değişikliği olacak. Moers'ten önce Andy Palmer görevdeydi ve 2020'nin Mayıs ayında koltuğunu Moers'e bıraktı.

Ayrıca Aston Martin, Ferrari'nin ilk hibrit süper otomobilinin yaratıcısı olan Roberto Fedeliyi de CTO olarak teknik departmanın başına getirdi. Böylelikle firmanın teknolojik gelişimine süreçlere yön veren isim olacak.

Bu kararların Formula 1 takımının çalışmalarını etkilemesi beklenmiyor.

Amedeo Felisa, Ferrari CEO and Pietro Alidori with the AEO certificate

Amedeo Felisa, Ferrari CEO and Pietro Alidori with the AEO certificate

Fotoğraf: Ferrari

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