Aston Martin, Moers ile yollarını ayırdı, yerini Ferrari'den Felisa aldı

Tobias Moers'in Aston Martin'in başına geçmesinin üzerinden yaklaşık iki sene geçti. Mercedes-AMG kanadını farklı seviyelere ulaştırarak sektörde tanınan bir isim olan Moers'in tahtı, bu yılın başında sallanmaya başladı.

Bu yılın başında çıkan haberlerde Aston Martin'in yönetim katının bir hayli karışık olduğu belirtiliyordu. Markanın finansal durumları nedeniyle topun ağzına yerleştirildiği iddia edilen Moers'in, beklenen başarıya ulaşamadığı öne sürülmüştü.

Moers'in yerini, eski Ferrari başkanı Amedeo Felisa alacak ve karar hemen yürürlüğe girecek. Moers, bu geçiş sürecinde, her şeyin yolunda gitmesi amacıyla taraflara yardımcı olmayı sürdürecek.

Amedeo Felisa, Ferrari CEO and Pietro Alidori with the AEO certificate

Fotoğraf: Ferrari