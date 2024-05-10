Aston Martin, Miami'de düşük sürtünmeli arka kanat güncellemesinden neden vazgeçti?
Aston Martin, geçtiğimiz hafta sonu Miami Grand Prix'sinde lastiklerin hassas yapısının, tamamen yeni Formula 1 arka kanat tasarımını kullanmamayı seçmesine neden olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Uncredited Photo
Silverstone merkezli takım Miami'ye, daha iyi bir düzlük hızının rakiplerine karşı mücadelede kendisine yardımcı olacağı umuduyla yeni bir düşük sürtünmeli arka kanat getirdi.
Ancak, antrenmanlarda kullanılmasına rağmen, Aston Martin daha alışılmış konfigürasyonuna geri döndü - bu da kaçınılmaz olarak yarış söz konusu olduğunda sürücüleri Fernando Alonso ve Lance Stroll için işleri zorlaştırdı.
Takımın pist için özel olarak hazırlanmış bir tasarımdan neden vazgeçtiği hakkında konuşan takım patronu Mike Krack, bu seçimin düşük yere basma kuvveti seviyesinin lastiklerin daha fazla kaymasını tetiklemesinden kaynaklandığını açıkladı.
Ayrıca, lastik sıcaklıklarının kontrol altında tutulmasının son derece kritik olduğu bir hafta sonunda, her iki sürücü de son hızdan ödün verse bile lastikler için daha iyi olan bir araç ayarını tercih etti.
Krack, "Bu daha çok lastik davranışına göre verdiğimiz bir karardı. Eğer çok fazla kayma varsa, yere basma kuvvetini son hıza karşı gerçekten tartarsınız."
"Bu yukarı mı çıkılacağı yoksa aşağı mı inileceği konusunda ofiste sürekli tartışılan bir konu. Sürücülerin kendi fikirleri var çünkü geçmeye çalışmak zorundalar - bu yüzden bu seçimi yaptık."
"Eğer yeniden başlasaydık belki seçimimiz farklı olurdu. Ancak sonuçta kanat seçimi belirleyici faktör değildi." dedi.
Aston Martin'in Miami güncellemeleri
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Aston Martin'in Miami güncellemelerinin merkezinde arka kanat yer alırken, ekip daha geleneksel bir kenar plakası ve uç bölümü tasarımına geri dönüş yaptı. Bu, parçaların bir ayrışma yaratmak yerine tek bir yüzey oluşturması anlamına geliyordu.
Bu tasarım, takımlar yarı müstakil varyantları takip etmeye başlamadan önce 2022 düzenlemeleri ile hedeflenene daha çok benziyor.
Bu alternatif fikirler gridde tüm takımlar arasında yaygınlaşmıştır ve kenar plakası ile flap birleşiminde ortaya çıkan verimsizliklerle mücadele etmektedir.
Arka kanadında yapılan değişikliklerden daha fazla yararlanmak için, Aston Martin ayrıca yük ve sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için sadece tek bir elemanın kullanıldığı ve dış bölümlerin geri çekildiği yeni bir kiriş kanat konfigürasyonuna sahipti.
Araç tanıtım belgesinde yer alan değişiklikler arasında ön kanadın özelliklerinde yapılan bir değişiklik de yer alıyordu; kanat tasarımı, yukarıda bahsedilen daha düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ve kiriş kanat seçeneklerine uyacak şekilde aracı önden arkaya dengelemek için değiştirilmişti.
Aston Martin'de ayrıca, her ikisi de başlangıçta beklenenden biraz daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyup duymadığına dayanan birkaç ekstra soğutma çözümü vardı. Bunlardan ilki, şasinin üst kısmına takılabilen bir sürücü soğutma kepçesiydi.
İkinci olarak, daha yüksek ortam sıcaklıklarına yardımcı olmak için ekibin emrinde daha büyük kapasiteli bir arka soğutma çıkışı vardı, bu da karoserden akışa yardımcı olacak ve aracın arkasındaki ısıyı dışarı atacaktı.
Yardımcı editör: Charles Bradley
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