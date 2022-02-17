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Formula 1 Haberler

Aston Martin, Mercedes'in arka süspansiyonunu kullanacak

Aston Martin teknik patronu Andrew Green, yeni araçta Mercedes'in vites kutusu ve arka süspansiyonu olduğunu doğruladı. Ancak ön tarafta kendi ürettikleri süspansiyon tasarımı olacak.

Aston Martin, Mercedes'in arka süspansiyonunu kullanacak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Silverstone merkezli takımla Mercedes arasındaki bağlar, özellikle Lawrence Stroll'ün takımı satın almasının ardından kuvvetlenmişti.

Bu yıl kurallar değişse bile Aston Martin, Mercedes'le yakın bağlarını koruyacak.

Bu kapsamda takım, yönetmeliklerin izin verdiği birçok bileşeni Mercedes'ten alacak.

Motoru zaten Mercedes'ten alan İngiliz ekip, vites kutusu, arka süspansiyon ve soğutma sistemini de yine Mercedes'ten alacak. Fakat ön süspansiyonu takım, kendisi üretmek zorunda kaldı.

Teknik direktörü Andrew Green, geçmişte arka süspansiyonu kendileri tasarladıkları zaman, vites kutusuyla pek uyum içerisinde çalışmadığını, bu yüzden Mercedes'ten almanın en doğru karar olduğunu söyledi.

Green, “Önceki yıllarda arka süspansiyonu kendimiz geliştiriyorduk. Fakat süspansiyon, bazen vites kutusuyla savaş halindeydi!"

"Artık birbiriyle mükemmel bir uyum içerisinde çalışan, kompakt ve verimli Mercedes tasarımını kullanıyoruz."

"Aynı zamanda güç ünitesi de yapı olarak çok fazla değişmedi, onu tamamen biliyoruz. Sadece yeni E10 yakıtını kullanacak şekilde revize edildi."

"Ön süspansiyonu kendimiz geliştirdik, aksi takdirde Mercedes nihai kararını verene kadar şasiyi geliştirmeye başlayamazdık."

"Zaten ciddi zaman kısıtlamaları vardı ve sahip olduğumuz sıkı program önüne alındığında, bunu beklemek işleri büyük oranda karmaşık hale getirirdi." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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