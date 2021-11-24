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Aston Martin, Mercedes'in aerodinami şefi ile anlaştı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aston Martin takımı, Mercedes Formula 1 takımının aerodinami şefi Eric Blandin ile anlaştığını açıkladı.

Aston Martin, Mercedes'in aerodinami şefi ile anlaştı!

Blandin hâlâ Brackley merkezli takım için çalışmaya devam ediyor ve zorunlu bekleme süreci nedeniyle, gelecek yılın Ekim ayına kadar yeni ekibine katılması beklenmiyor.

Böylesine kilit bir ismin, Aston Martin'e güç ünitesi ve vites kutusu sağlayan Mercedes'ten İngiliz ekibe geçmesi, nispeten sürpriz bir karar oldu. 

Bir Aston Martin sözcüsü Motorsport.com'a şunları söyledi: "Eric Blandin'in gelecek sezon, Aston Martin Cognizant F1 Team ile çalışmaya başlayacağını doğrulayabiliriz."

"Onun nihai işe başlangıç ​​tarihi henüz doğrulanmadı. Mercedes AMG F1 Team'den bize geçişi dostane şekilde olacak."

Takım, Blandin'in rolünün veya iş unvanının ne olacağını henüz duyurmadı.

Blandin, kariyerine 1998 yılında İtalyan rüzgar tüneli şirketi Fondmetal Technologies'de başladı ve 2002 yılında aerodinami uzman olarak Jaguar'a katıldı.

Takım, Red Bull tarafından satın alınıncaya kadar Jaguar'da çalışmayı sürdürdü. Sonrasında 2009'un sonuna kadar Avusturyalı ekipte görev yaptı.

Bu dönemde, gelecek sezonun başında Aston Martin'in teknik direktörü olacak Dan Fallows ile beraber çalıştı.

Ocak 2010'dan, Mayıs 2011'e kadar Ferrari'nin aerodinami ekibinin başında görev alan Blandin, daha sonra Mercedes'ten gelen teklifi kabul etti ve 2011 sonunda Alman üreticiye katıldı.

Aston Martin, Lawrence Stroll'ün önderliğinde şampiyon olmayı hedefliyor ve bu açıdan bir dizi önemli isimle anlaştı.

Red Bull'un aerodinami şefi Dan Fallows'u teknik direktörlük görevine getiren Aston Martin, Alfa Romeo'dan Luca Furbatto ve Red Bull'dan Andrew Alessi gibi önemli isimlerle anlaştı.

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