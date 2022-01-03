Aston Martin: "Mercedes'in 2019 aracını klonlamak 2022 aracı için gözlerimizi açtı"

O zamanlar "Pembe Mercedes" olarak adlandırılan araç, 2020'de başarılı bir sezon geçirdi, takımlar şampiyonasında dördüncü oldu ve Racing Point adı altında bir yarış kazandı.

Ancak 2021, COVID-19 pandemisi ve en çok düşük eğimli araçları en çok etkileyen küçük ama önemli aerodinamik kural değişiklikleriyle zorlu bir sezon oldu ve Aston Martin, şampiyonada yedinci sıraya geriledi.

Green, tasarım, geliştirme ve yarış açısından, aracın temel olarak Mercedes'e olabildiğince yakın tasarlanması için harcanan iki yılın, takımın ufkunu genişlettiğine inanıyor.

Green, The Race'e verdiği demeçte, "Yeni çalışma yöntemlerine, konseptlere ve fikirlere gözümüzü açtı."

"Bu yaklaşımı 2021 aracında bir dereceye kadar kullansak da, 2022 aracında tamamen kullandık." dedi.

Şampiyonluk kazanan aracı "kopyalama" yaklaşımı, takımı spesifik bir alanda gelişmeye itti.

Mercedes'in tasarımını kopyalamanın iyi ya da kötü bir karar olduğu, zorlu 2022 testinde anlaşılacak ancak Green, takımın bu süreci körü körüne takip etmektense çok fazla şey öğrendiklerini vurguladı.

"Yaptığımız şey, o aracın neden herkesten daha hızlı olduğuna bakmak ve anlamaya çalışmaktı."

"Kendi kendimize öğrendik. Bunu kısa yollardan yapmadık."

"Bu bir kopya değil, bu cevap olduğunu düşündüğümüz bir fikir üzerinde çözüm geliştirmek. Yine de orada olmak, birçok geliştirme yapmak ve anlamak için çok fazla çalışma yapmak gerekiyor."

"Bir açıdan daha zor bir şey çünkü bazen doğru olduğuna inandığınız yönden uzaklaşıyorsunuz. Bence takım bunun arkasındaki felsefeyi anlamak adına harika bir iş çıkardı."

"Gride yukarıdan aşağıya bakarsanız, birçok takım aynı felsefeyi benimsedi. Bizim geçen yıl yaptığımızı yaptılar ve en hızlı aracın felsefesini alıp geliştirdiler."

"Bu yeni bir konsept değil, sadece herkes buna takıldı çünkü oldukça iyi bir iş çıkardık ve diğer takımlar buna sinirlendi."

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin 2021'de, 2020 vites kutusunu ve arka süspansiyonu jeton harcamadan güncellemesine rağmen, Mercedes'ten geriye düştüler.

Green, "Araç, kışın getirilen aerodinamik düzenlemelerdeki değişiklik yüzünden geriledi."

"Geriye düşme nedenimiz buydu. Bu, aracın performansı açısından çok dramatik ve önemli bir değişiklikti."

"Bunu yapmaya mecburduk çünkü düzenlemelere göre aracı güncellediğimizde büyük bir darbe aldık ve toparlanmak için önemli miktarda kaynak ve geliştirme gerekti. Bu, yine de aracın olduğu yerden çok daha geride oldu. Oldukça çile çektik.” dedi.