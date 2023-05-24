Aston Martin: "Mercedes'e bağımlı olarak onları yenmek zor"

Aston Martin, 2026 yılında Honda ile ortaklık kuracağını ve artık Japon üreticinin motorlarını kullanacağını duyurdu.

Bu, vites kutusu ve arka süspansiyon gibi bileşenleri de İngiliz ekibin üretmesi gerektiği anlamına geliyor. Böylelikle Mercedes'le uzun zamandır süren ortaklık sona ermiş olacak.

Neden Mercedes ile yollarını ayırma kararı aldıkları sorusuna Martin Whitmarsh, "Dürüst olmalıyız. Mercedes, bizim için harika bir partnerdi ve hep öyle kalacaklar."

"Onlar kazanmak için buradalar ve biz de kazanmak için buradayız. Sonuçta bu iki misyon arasında uyumsuzluklar var. İşte bu yüzden bu kararı aldık."

"Sanırım ilk ve en bariz örnek şu anda onlarla aynı rüzgar tünelini kullanıyor olmamızdı. Kendi rüzgar tünelimizi inşa etmek için büyük miktarda para harcamak zorunda kaldık. Aslına bakarsanız bu tünel bizim kullandığımız rüzgar tünelinden sadece dört ya da beş mil uzakta ve oldukça yeterli bir tünel."

"Fakat Formula 1'in doğası gereği, kazanmak istiyorsanız Mercedes'i de yenmek zorundasınız ve fikri mülkiyet, tesisler ve bileşenler konusunda Mercedes'e bağımlıysanız, Mercedes kadar iyi bir organizasyonu yenmek neredeyse imkansız olur."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Takımımız, küçük paralarla büyük işler başarma konusunda büyük bir tanınırlığa sahip. Fakat şimdi farklı bir konumdayız. Aston Martin markası, Lawrence Stroll'un tutkusu ve Honda gibi harika partnerler sayesinde kazanmak için buradayız."

"Bu nedenle tesisler, süreçler ve yaklaşım anlamında tam entegrasyona sahip olmamız lazım."

"2026 teknik düzenlemeleri, bence gerçekten çok önemli ve her şeyin bütünleşmesini gerektiriyor. Büyük ölçüde gelişmek ve kazanabilmek için sadece bileşenlerin fiziksel entegrasyonu değil, aynı zamanda operasyonel entegrasyon da gerekiyor."

"Bana göre, gerçek bir iş ilişkisi olmadan sürekli şampiyonluklar kazanmak çok ama çok zor. Bu yüzden bu kararı aldık ve Honda gibi harika bir ortağımız olduğu için çok mutluyuz.

Mercedes, Aston Martin'de hisseye sahip olduğu için bunun ortaklığı ne yönde etkileyeceği merak konusu.

Bu konuda konuşan Whitmarsh, "Aston Martin Lagonda halka açık bir şirket. Hissedarlarından biri de bildiğiniz gibi Mercedes Benz. Yol otomobilleri için güç ünitelerinin önemli bir kısmı Mercedes Benz'den geliyor. Halihazırda bunun devam etmesi planlanıyor."

"Biz tamamen yarış faaliyetlerine odaklanmış durumdayız ve burada Honda ile çalışmayı seçtik, dolayısıyla Honda ile F1'de kazanmaya odaklanacağız."

"Aston Martin Lagonda ise kendi stratejisini geliştirmeye devam edecek." dedi.