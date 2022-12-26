Aston Martin, Mercedes'e olan bağımlılığını azaltmadan önce gelişmek istiyor

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Silverstone merkezli ekip, Lawrence Stroll'e satılmasının ardından Mercedes'le olan bağlarını kuvvetlendirdi ve bunun meyvelerini 2020 yılında aldılar.

Ancak Aston Martin'in fabrika ekibi haline geldikleri 2021 yılından sonra işler pek de istenildiği gibi gitmedi. Hem 202 hem de 2022, takımın planlarıyla aynı doğrultuda geçmedi ve sonuç olarak puan almakta dahi zorlandılar.

Aston Martin, şimdi altyapıyı geliştirmek için büyük çalışmalar yapıyor ve yakında çoğu parçayı kendisi üretmeyi hedefliyor.

Bu yıl Aston Martin'e katılan Teknik Direktör Dan Fallows, önümüzdeki yıllarda takımın Mercedes'le olan bağımlılığının giderek azaltabileceğini ancak bunun öncesinde her şeyi üretebilecek seviyeye gelmeleri gerektiğini söyledi.

Mercedes'ten aldıkları parçaları yavaş yavaş kendilerinin üretmeye başlamasıyla ilgili bir soruya Fallows, "Bu konuda oldukça net fikirliyiz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu takımın Mercedes ile olan ilişkisinden elde ettiği kazanımlar muazzamdı. Geleceğe odaklanıyoruz ve işleri kendi yöntemlerimizle yapmaya başlamadan önce, bunu en az onlar kadar iyi, hatta onlardan daha iyi yapmamız gerektiğinin farkındayız."

"Haliyle bu tür kararlar (parçaları kendileri üretmek) almadan önce, böyle bir yeteneğe sahip olmamız gerekiyor." dedi.

Fakat Fallows, Mercedes'le olan ilişkilerinin kendilerini hiçbir şekilde kötü etkilemediğini de ekledi.

"Bizim için gelecekle ilgili tüm yollar açık. Lawrence Stroll takımla ilgili hedefleri konusunda epey net davranıyor"

"Daha rekabetçi olmamıza yardımcı olacak bir sonraki şeyin ne olduğunu değerlendireceğiz ancak şu anda Mercedes'ten aldığımız hiçbir şeyin bizi geride tuttuğunu düşünmüyorum."

"Aracımızda Mercedes motoru olmasının bizi herhangi bir şekilde olumsuz etkilediğine de inanmıyorum."

"Bence dayanıklılığı kanıtlandı, performansı da olması gereken yerde. Modern F1'de bunun (güç ünitesinin) bir problem olduğuna hiç inanmıyorum."