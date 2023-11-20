Aston Martin, McLaren ile arayı kapatmasına rağmen stratejisini değiştirmeyecek

McLaren sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla harika bir geri dönüşe imza attı ve şampiyona dördüncülüğünü Aston Martin'den aldı.

Fakat son yarış Las Vegas'ta Aston Martin 12 puan alırken, McLaren 10 puan aldı ve bu da şampiyonada iki takım arasındaki puan farkının tekrar kapandığı anlamına geliyor.

Bitime bir yarış kala iki takım arasında sadece 11 puan var ve Abu Dhabi'de iyi bir hafta sonu geçirdikleri takdirde yeniden şampiyona dördüncülüğüne çıkabilirler.

Stratejilerini McLaren'a göre ayarlayıp ayarlamayacakları sorusuna Mike Krack, Las Vegas'ta şöyle yanıt verdi: "Bizim için iki ya da üç yarış öncesine kıyasla hiçbir şey değişmiyor."

"Sadece kendi yaptıklarımız üzerinde etkimiz var; ilk olarak Abu Dabi'de hızlı bir arabaya sahip olmamız gerekiyor çünkü gerideyiz."

"Yani savunmada değiliz, tam gaz gitmeliyiz. Sonrasında en iyisini yapmalı ve sonuçların nasıl olacağını görmeliyiz."

Krack, sıralama turlarında geride kaldıklarını kabul etmiyor ve bunu pist şartlarına bağlıyor.

"Dünkü sıralama turları pek çok kişi için biraz gizem doluydu."

"Her şey lastiklerin doğru zamanda doğru aralıkta olmasıyla ilgiliydi çünkü pist iyileşiyordu fakat hava soğuktu, zamanlama önemliydi ve yönetilmesi gereken trafik vardı."

"Hava koridoru mu daha iyiydi? Yoksa -öndeki araçla- daha fazla boşluğa sahip olmak mı daha iyiydi? Bu bazılarını etkiledi."

"Bence McLaren sıralama pozisyonunun gösterdiğinden çok daha hızlıydı. Dün gördüklerimiz araçların performansını yansıtmıyordu."