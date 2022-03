Szafnauer: "Aston Martin'den ayrıldım çünkü bir kilisede iki papaz olmaz"

Otmar Szafnauer, daha önce Racing Point ve Force India olarak bilinen Aston Martin F1 takımının CEO'su ve takım patronuydu.

Fakat Ocak ayında Szafnauer'in görevinden ayrıldığı duyuruldu ve şubat ayında da artık Alpine için çalışacağı belirtildi.

Bahreyn'de gerçekleştirilen testle beraber Fransız üreticiyle çalışmaya başlayan Szafnauer, Aston Martin'le yollarını ayırmasının sebeplerini anlattı.

Özellikle Martin Whitmarsh'ın gelişiyle geleceği sorgulanan Szafnauer, "Silverstone fabrikasındaki insanlarla harika bir ilişkim var."

“Fakat bir arkadaşım bana Katolik Kilisesi'nin yalnızca bir papaya sahip olduğunu ve ikinci bir papanın mümkün olmadığını söylerdi."

"Bu yüzden bence ayrılmanın ve Aston Martin'i tek papaya bırakmanın vakti gelmişti. Ben de öyle yaptım."

"Artık Alpine'e mümkün olan en iyi şekilde yardım etmeye çalışacağım." dedi.

2021'den beri F1'de Aston Martin adını kullanan Silverstone merkezli ekip, son yıllarda büyük değişime uğradı.

Geçmişte takımın sahibi Vijay Mallya'ydı ve sonrasında takım Lawrence Stroll'e satıldı. O zamandan beri takım, daha fazla kaynağa sahip oldu ve takımın yönetim yapısına yeni isimler alındı.

Bunlardan sonuncusu McLaren'ın eski patronu Martin Whitmarsh'ın üst düzey bir görevle takımın başına geçirilmesiydi. Bu değişime rağmen Szafnauer'in görevini koruyacağı söylendi. Fakat Szafnauer, Stroll'den de memnun görünmüyor.

Szafnauer, "Her işte, herkesin bir sahibi ve bir de patronu vardı. Bu, o kadar da zor değil."

"Geçmişteki takım sahibim ve patronum, her şeyi en ufak ayrıntısına kadar incelemezdi ve kendi işimi yapmama tamamen izin verirdi."

"Vijay Mallya yılda dört gün fabrikaya gelirdi. Onu pistte görürdüm fakat işin %98'i orada yapılmazdı."

"İşin yapıldığı yer fabrika ve tüm bu çalışmalar, pist üstünde bir araya getiriliyor."

"Mekanikerlere, yarış mühendislerine ve pilotlara saygım var fakat asıl iş fabrikada yapılıyor."

"Vijay bazen gelirdi fakat gerisi bizde olurdu. Bu, gerçekten farklı bir çalışma şekli." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images