Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak
2026 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Aston Martin, bu kapsamda Valvoline ile madeni yağ tedariki ortaklığı kurdu. Bu kapsamda, firmanın logoları ve renkleri araçta yer alacak.
Aramco'nun yan kuruluşu Valvoline Global, bu hafta sonundan itibaren Aston Martin'in uzun vadeli resmi madeni yağ tedarikçiliğini üstlenecek.
Yeni ortaklık kapsamında birtakım değişiklikler de göreceğiz: Valvoline'in mavi V şeklindeki logosu, aracın motor kapağında, sidepod bölgesinde ve ön kanadında yer alacak.
Dahası, ortaklığın başlangıcını kutlamak amacıyla Britanya GP'sinde Valvoline çizgilerinin motor kapağının üst kısmında yer alacağı bir tasarım da kullanılacak
Tasarım sadece tek yarışa özel, ancak Valvoline logoları, en azından bu sezonun sonuna kadar aracın üstünde yer almaya devam edecek.
Bu yılın başlarında devasa bir hamle yapan Aramco, köklü bir firma olan Valvoline'ı 2.65 milyar dolara devraldı.
Aston Martin F1 takım patronu Mike Krack'a göre bu ortaklık, takımın Honda motorlarına geçiş sürecinde büyük rol oynayacak.
Aston Martin livery
Photo by: Aston Martin
Krack, "Aston Martin Aramco Cognizant ailesindeki herkes, Valvoline Global'i resmi madeni yağ ortağımız olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyor."
"Valvoline Global, bu hafta sonundaki Britanya GP'sinden itibaren AMR23'ümüzün performansını artırmaya yardımcı olmak için bizlere yardımcı olacak.
"Bu uzun vadeli ortaklık, 2026'dan itibaren Honda ile olan yeni güç ünitesi ortaklığımıza da fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Valvoline, motor sporlarında 19. yüzyılın sonlarına dayanan köklü bir geçmişe sahip.
Firmanın ikonik renkleri, 1990'ların başlarından itibaren NASCAR, IndyCar ve drag yarışlarındaki uzun ilişkileri ile Amerika Birleşik Devletleri yarış sahnesinde düzenli bir demirbaş olmuştur.
Valvoline'in mevcut en büyük ortağı, NASCAR tarihinin en başarılı takımlarından Hendrick Motorsports.
F1'de ise kısa aralıklarla yer alan ve en başarılı dönemi olarak 1978 sezonunda Lotus ile kurduğu ortaklığı gösterebileceğimiz Valvoline, son olarak kısa süre ayakta kalabilen Marussia için madeni yağ tedarikinde bulunmuştu.
Aston Martin livery
Photo by: Aston Martin
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