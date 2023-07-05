Kayıt Ol
Başa Dön
Önceki / Fernando Alonso, Ferrari'sini sattı Sonraki / 2024 F1 taslak takvimi açıklandı: Çin dönüyor, ilk iki yarış Cumartesi günü yapılacak!
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Aston Martin, Valvoline ile anlaştı - Britanya'ya özel tasarım olacak

2026 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Aston Martin, bu kapsamda Valvoline ile madeni yağ tedariki ortaklığı kurdu. Bu kapsamda, firmanın logoları ve renkleri araçta yer alacak.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Aston Martin görünümü

Aramco'nun yan kuruluşu Valvoline Global, bu hafta sonundan itibaren Aston Martin'in uzun vadeli resmi madeni yağ tedarikçiliğini üstlenecek.

Yeni ortaklık kapsamında birtakım değişiklikler de göreceğiz: Valvoline'in mavi V şeklindeki logosu, aracın motor kapağında, sidepod bölgesinde ve ön kanadında yer alacak. 

Dahası, ortaklığın başlangıcını kutlamak amacıyla Britanya GP'sinde Valvoline çizgilerinin motor kapağının üst kısmında yer alacağı bir tasarım da kullanılacak 

Tasarım sadece tek yarışa özel, ancak Valvoline logoları, en azından bu sezonun sonuna kadar aracın üstünde yer almaya devam edecek.

Bu yılın başlarında devasa bir hamle yapan Aramco, köklü bir firma olan Valvoline'ı 2.65 milyar dolara devraldı.

Aston Martin F1 takım patronu Mike Krack'a göre bu ortaklık, takımın Honda motorlarına geçiş sürecinde büyük rol oynayacak.

Aston Martin livery

Aston Martin livery

Photo by: Aston Martin

Krack, "Aston Martin Aramco Cognizant ailesindeki herkes, Valvoline Global'i resmi madeni yağ ortağımız olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyor."

"Valvoline Global, bu hafta sonundaki Britanya GP'sinden itibaren AMR23'ümüzün performansını artırmaya yardımcı olmak için bizlere yardımcı olacak.

"Bu uzun vadeli ortaklık, 2026'dan itibaren Honda ile olan yeni güç ünitesi ortaklığımıza da fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Valvoline, motor sporlarında 19. yüzyılın sonlarına dayanan köklü bir geçmişe sahip.

Firmanın ikonik renkleri, 1990'ların başlarından itibaren NASCAR, IndyCar ve drag yarışlarındaki uzun ilişkileri ile Amerika Birleşik Devletleri yarış sahnesinde düzenli bir demirbaş olmuştur.

Valvoline'in mevcut en büyük ortağı, NASCAR tarihinin en başarılı takımlarından Hendrick Motorsports.

F1'de ise kısa aralıklarla yer alan ve en başarılı dönemi olarak 1978 sezonunda Lotus ile kurduğu ortaklığı gösterebileceğimiz Valvoline, son olarak kısa süre ayakta kalabilen Marussia için madeni yağ tedarikinde bulunmuştu.

Aston Martin livery

Aston Martin livery

Photo by: Aston Martin

paylaşım
yorumlar

Fernando Alonso, Ferrari'sini sattı

2024 F1 taslak takvimi açıklandı: Çin dönüyor, ilk iki yarış Cumartesi günü yapılacak!
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Mick Schumacher, McLaren ile ilk testine çıktı

Mick Schumacher, McLaren ile ilk testine çıktı

Formula 1

Mick Schumacher, McLaren ile ilk testine çıktı Mick Schumacher, McLaren ile ilk testine çıktı

18 yıl önce gerçekleşen bir olay, Norris'in ceza almasına sebep olmuş

18 yıl önce gerçekleşen bir olay, Norris'in ceza almasına sebep olmuş

Formula 1

18 yıl önce gerçekleşen bir olay, Norris'in ceza almasına sebep olmuş 18 yıl önce gerçekleşen bir olay, Norris'in ceza almasına sebep olmuş

Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"

Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"

Formula 1

Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli" Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil Aston Martin, Avusturya GP'de yaptığı protestodan pişman değil

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi" Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Formula 1

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Son Haberler

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor Mercedes de Silverstone'a yeni ön kanatla geliyor

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

F1 Formula 1
Britanya GP

Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz" Sainz: "Bu yolda ilerlersek yakında sezonu 'tersine' çevirebiliriz"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1 Formula 1
Britanya GP

De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim" De Vries: "Kendi performansımdan memnun değilim"

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

F1 Formula 1
Britanya GP

F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek F1, Britanya GP'sinin ardından çamurlukları ilk kez test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol