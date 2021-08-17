Aston Martin, Macaristan'dan sonra nasıl geri dönmeyi planlıyor?

Vettel'in aracından bir litrelik numune çıkarılamadığı için diskalifiye edilmesi ve kaybedilen 18 puan, Aston Martin'in takımlar şampiyonasında beşincilik mücadelesinde pahalıya mal olabilir. Bu diskalifiye ile Alpine ve AlphaTauri hediye almış oldular.

Diskalifiye kararını temyize götüren ve yeniden incelenme talebinde bulunan takım, yeniden incelenme talebinin reddedilmesinin ardından temyiz girişiminden de vazgeçti ve sonucu kabullendi.

2021 Formula 1 sezonunda 11 yarış geride kalırken, Aston Martin 48 puanla 7. sırada bulunuyor. Onun önünde 77 puanla Alpine, 68 puanla AlphaTauri yer alıyorlar. Vettel yarıştan diskalifiye edilmeseydi bu mücadele daha yakın olacaktı. Bu durumda Alpine 75 puan, Aston 66 puan, AlphaTauri ise 64 puanda olacaktı.

Her halükarda iki hesaplamada takımın bu sene ne kadar büyük kayıpta olduğunu kanıtlıyor. Geçen seneki ilk 11 yarışın ardından Racing Point 120 puana sahipti.

Takım Patronu Otmar Szafnauer, Aston Martin'in yeni aero kuralları nedeniyle yolunu kaybettiği konusunda açık bir şekilde konuşmuştu.

Yeni kurallar, düşük öne eğimli araçları olumsuz etkiledi. Yani Mercedes ve Aston Martin, yüksek eğimli araçlara göre bu sene daha fazla zorlandılar. Bu durumu düzeltmek için takım ilk başta çok büyük efor sarf etti ve art arda güncellemeler getirerek performans kazanmaya çalıştı.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Bu yüzden gerçekten, 2022'i etkilese de 2021 için daha uzun ve daha fazla çalıştık."

"Aynı zamanda şasilerin dondurulması nedeniyle ne kadar çalışırsak çalışalım araca yapabileceğimiz gelişim, ekleyeceğimiz performans oranı da kısıtlıydı."

"Mesela, arka tarafın yüksekliğini kaldıramayız. Kaldırsak bile, arka tarafın yüksekliği için yıllarca geliştirme yapmamız gerekir. Bu, birkaç ayda olacak şey değil. Bu yüzden şu ana kadar 48 puan kazandık." dedi.

Aston Martin 2022 F1 car Photo by: Aston Martin

Takımlar sene başında AR&GE çalışmalarının ne kadarını 2022'ye aktarmaları gerektiğinin farkındaydı. Ancak Aston ilk başta yaşadığı sorunların ardından planda değişiklik yapmak zorunda kaldı. İlerlemek için geri adım atıldı ve bu da kaçınılmaz olarak 2022'ye tam geçişi erteledi.

Szafnauer, "Bu konuda iki şey var. Birincisi araçların dondurulmuş olması, ikincisi 2022 kurallarının çok farklı olması. Bu araca eklediğimiz şeyler, gelecek seneki araçta kullanılmayacak. Yani bir şekilde boşa atmış olacağız. Bu yüzden bu sene ne zaman duracağımız konusunda bir denge olmalı çünkü sezonu en azından tablonun ilk yarısında tamamlamak istiyoruz ancak bunun gelecek seneden feragat ederek olmasını istemiyoruz."

"Ne zaman bırakıp 2022'ye odaklanacağımız konusunda karar verirken tüm bu faktörleri dikkate alıyoruz." dedi.

Peki bu seneki araç için yapılan çalışmalar, sonunda pahalıya mal olacak mı?

Szafnauer, "Her şey, gelişme eğrisinin dikliğine ve ne zaman düzleştiğine bağlıdır. Ve bunu bilmek ve tahmin etmek gerçekten zordur." dedi.

Geliştirme çalışmalarının olumlu tarafına bakmak gerekirse, takımın sürekli olarak güncelleme getirme çalışması araca performans kazandı ve Aston Martin pilotları daha sık ve düzenli bir şekilde sıralamalarda 3. seansa geçmeye başladılar. Vettel, önüne fırsat çıktığında iyi değerlendirdi ve Monako'da 5. olmasının ardından Azerbaycan'da 2. oldu.

Alman pilot, Ferrari'deki son yıllarında yaşananlar nedeniyle kendisinden şüphe edenleri haksız çıkardı. Macaristan GP'yi kazanan Esteban Ocon'u yarış boyunca takip eden Vettel'in yarıştan sonra telsizden söyledikleri, ne kadar zorladığının bir göstergesiydi.

Szafnauer, "Seb mükemmel bir pilot. Bize tekrar yarışlardan zevk alma düşüncesiyle geldi. Onunla çok sık konuşuyoruz. Onun yarışmaktan yeniden zevk aldığını düşünüyorum. Bu harika."

"Seb, tüm o yarışları ve dünya şampiyonalarını kazandığında sahip olduğu, performans için yerinden oynamamış taş bırakmama ve hafta sonu metodolojisini bize getirdi. Bizden bu şekilde çalışmamızı istedi. Bu, garajın iki tarafı için de geçerli. Lance ve ekibi de Seb'den ders alıyorlar. Bunlar bizi yukarıya taşıyor." dedi.

Aston Martin 2022 F1 car Photo by: Aston Martin

Yani Seb'in kazanma deneyimi takıma tam olarak neler kazandırdı?

"Her türlü küçük şeyler. Diğer takımlarda çok fazla motor sürüşü tecrübesine sahipti, bu yüzden Mercedes'in sürülebilirliği hakkında geri bildirimde bulundu. Ve bunu önemli ölçüde geliştirdiler. Daha iyi sürülebilirliğe sahipsek, sürücüler daha fazla güven eğiliminde olurlar ve daha hızlı giderler."

"Ergonomikler. Direksiyonu daha iyi hale getirdi. Şu anda direksiyonu kontrol etmesi daha kolay."

"Herkes onun arkasında. Sahip olduğu takım, mekanikerler ve fabrikadaki insanlarla harika iş başardı. O sadece samimi bir birey ve ayakları yere basan bir insan. Ve herkes bundan hoşlanır. Yani evet, iyi bir iş çıkardı."

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Vettel'in kiralanması konusunda çok istekliydi ve görünüşe göre bu anlaşma şimdiden meyvelerini veriyor.

Szafnauer, "Bu bizim ciddi olduğumuzu ve Dünya Şampiyonu olabilecek yeterlilikte bir takım inşa etmek istediğimizi gösterir. Şu anda bu yoldayız. Seb, yeni fabrika, yeni rüzgar tüneli çalışması, yeni insanlarla anlaşma bunun için. Çalışan sayısı 550'den 800'lere çıkıyor. Tüm bunlar, dünya şampiyonluğu kazanabilecek bir takım oluşturma yolculuğunda olduğumuzu işaret ediyor." dedi.

Son aylarda Aston Martin; Dan Fallows (teknik direktör), Luca Furbatto (mühendislik direktörü), Andrew Alessi (teknik operasyonlar başkanı) ve Mark White (operasyon direktörü) gibi birçok önemli isimle anlaştı.

Hızlı bir araç üretmek için genel olarak sorumlu olan Teknik Direktör Andy Green'e ise Teknik Bölüm Başkanı unvanı verildi.

Green, kısıtlı kaynaklarla iyi iş çıkarmayı başarmasıyla ünlü bir teknik adam. Takım büyüdükçe onun bu sürece nasıl uyum sağladığını görmek de ilginç olacak.

Aston Martin için gelecek parlak mı?

Racing Point factory Photo by: Racing Point

Aston şu anda Silverstone'da yeni bir Formula 1 merkezi inşa ediyor. Bunun dışında son teknoloji yeni bir rüzgar tüneli yine o merkezde olacak.

Diğer taraftan takım, mevcut rüzgar tünelinde 2022 projesi üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Takım şu an için rakiplerine kıyasla nerede olduğunu tabii ki bilemiyor.

Szafnauer, "Bunu bilmek zor çünkü bu bir göreceli oyun. Kurallar radikal bir şekilde farklı olacak. Bu yüzden diğerlerinin bize göre ne kadar farklı şeyler bulacaklarını bilmek zor. Bu yüzden gerçekten kolay değil."

"Her hafta bir şeyler buluyoruz. Her hafta tünelde ciddi iyileştirmeler ve performans buluyoruz. Diğerlerinin neler bulduklarını ya da bulduğumuz ciddi şeylerin ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum çünkü kıyaslama yapabileceğimiz bir temel yok." dedi.

Baba Stroll, birçok kez açıklamasında Aston Martin'i kazanan bir takım haline getirme tutkusundan bahsetmişti. Birkaç sene önce Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin açık gücü göz önüne alındığında, bu biraz iddialı bir hedef gibi görünebilirdi.

Ancak kurallardaki sıfırlanma, takımlara 2009'daki gibi bir "Brawn GP" olma fırsatını sunacak. Dahası, yeni ekonomik kurallarla F1 artık harcama savaşının olduğu bir spor olmayacak. Bundan böyle F1'de verimlilik ön plana çıkacak.

Stroll'ün hedefi için Szafnauer, "Bence bu gerçekçi bir hedef. Yeni finansal kurallar sayesinde bunu başarmak için finansal açıdan benzer durumda olacağız."

"Bunun bu seneye etkisi büyük oldu. FIA'nın takibi de kesinlikle iyi. Biz harcamalar açısından oldukça gerideyiz."

"Ancak birkaç seneye biz de bütçe sınırına doğru yaklaşacağız çünkü sınır giderek aşağı doğru gelecek. Ardından bizim de stratejik kararlar almamız gerekecek." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images