Aston Martin, Macaristan GP öncesi yedek parça sıkıntısıyla karşı karşıya

Aston Martin, 2026 Formula 1 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansını tersine çevirebilmek için Macaristan Grand Prix'sinde kapsamlı bir güncelleme paketiyle piste çıkmaya hazırlanıyor. Ancak takım, yeni aracın üretimini son ana kadar yetiştirmeye çalışırken yedek parça konusunda önemli bir riskle karşı karşıya.

Silverstone merkezli ekip, son haftalarda diğer arka sıra takımlarından Cadillac'ın bile gerisinde kalırken, sıralama turlarında Mercedes'in temposunun yaklaşık 5 saniye gerisine düşmüştü.

Takımın sezonu kurtarma umudu ise uzun süredir üzerinde çalışılan ve Macaristan'a getirilecek olan güncellemeye bağlanmış durumda. Ancak yeni aracın tanıtımına sayılı günler kala gerekli parçaların zamanında yetiştirilmesi için fabrikada yoğun mesai harcanıyor.

Konuyla ilgili konuşan Aston Martin Pist Operasyonları Şefi Mike Krack şunları söyledi: "Bu, 1 milyon dolarlık soru."

"Herkes parçaları yetiştirebilmek ve araçları hazır hale getirebilmek için var gücüyle çalışıyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Marc Fleury

"Böylesine büyük bir güncellemeyi tek seferde piste getirmeye karar verdiğinizde bu çok büyük bir operasyon oluyor. Çünkü geliştirme sürecini her zaman mümkün olduğunca son ana kadar sürdürmeye çalışıyorsunuz."

"Şu anda AMRTC'de (Aston Martin Aramco Teknoloji Kampüsü) çok yoğun bir çalışma var. Ben iyimser biriyim ve hafta sonuna iki aracı da hazır hale getireceğimize inanıyorum. Ama açık konuşmak gerekirse her parça için beşer adet yedek parçamız olacağını sanmıyorum."

Macaristan GP'ye ev sahipliği yapan Hungaroring, dar yapısı ve pist dışına taşan pilotları cezalandıran bariyerleri nedeniyle sık sık kazalara sahne olan pistlerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle yeterli yedek parçaya sahip olmamak, Aston Martin açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Krack ise takımın olası senaryolar için hazırlıklı olduğunu söyledi.

"Her zaman farklı senaryolar hazırlamak zorundasınız. Şu parça gelmezse ne yapacağız, bu parça olmazsa nasıl yarışacağız gibi planlarınız olmak zorunda."

"Kendinizi tek bir parçaya bağımlı hale getirip, o parça gelmediğinde hiçbir şey yapamayacak durumda olamazsınız."

"Bu yüzden elimizde alternatif planlar var. Eğer o parça gelmezse bunun yerine bunu kullanabilir miyiz diye sürekli farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz."

"Yine de her şey için tam anlamıyla bir yedek setiniz olmayacak. Ancak herkes riskleri azaltmak ve bir ya da iki parçanın yetişmemesi durumunda uygulanacak B planlarını hazırlamak için gerçekten iyi bir iş çıkardı."