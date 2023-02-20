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Aston Martin, lansmanda taraftarları kandırmak istememiş

Fernando Alonso ve Dan Fallows, lansmanda gerçek aracı tanıtarak taraftarları aldatmak istemediklerini bir kez daha belirttiler.

Altay Gök
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Aston Martin, lansmanda taraftarları kandırmak istememiş
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Geçtiğimiz Pazartesi inşaat süreci son bulmak üzere olan yeni fabrikada 2023 aracı AMR23'ün lansmanını gerçekleştiren Aston Martin, kendilerinden önce lansman yapan diğer takımların aksine sadece renk düzenini değil, tüm detaylarıyla gerçek aracı tanıttı.

Takımın bu tutumu, son yıllarda tekdüzeleşen ve cazibesini kaybeden lansmanları beğenmeyen taraftarları da memnun etmiş vaziyette.

Lansman esnasında bu konudaki görüşlerini aktaran Fernando Alonso, "Bence taraftarlar gerçek bir aracın lansmanını yaptığımız için bizi takdir edecekler."

"Bazen farklı renk düzenine sahip bir gösteri aracı görmek hayal kırıklığı yaratıyor, dolayısıyla takım her konuda daha adil." demişti.

Alonso'nun düşüncelerini yineleyen Dan Fallows da aynı şekilde kendileri için bekleyen taraftarlarını aldatmak istemediklerini ekliyor.

Fallows, "Açıkçası çok agresif bir geliştirme programımız var."

"Her ne kadar bütçe sınırlamasıyla kısıtlanmış olsak da, araca mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sürekli olarak parçalar eklemek istiyoruz."

"Ancak lansmanını yaptığımız otomobilin, belki de Bahreyn'de çok küçük ayarlamalarla kendini gösterecek bir araç olması konusunda çok istekliydik.

"Hayranlarımıza gerçek aracı görmelerini istediğimizi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum Bence kişisel bir bakış açısıyla, geçen yılın aracına bakıp 'bu kesinlikle farklı' demek çok zor!"

"Son birkaç yılda çok güçlü bir hayran kitlesi oluşturduğumuz için çok şanslıyız, dolayısıyla onlara, medyaya ve ailelerimize bir şeyler sunabilmek bizim için çok önemliydi." dedi.

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