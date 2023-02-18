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Aston Martin: "Lansmanda gerçek aracımızı göstermek 'büyük bir şeydi'"

Aston Martin, bu hafta gerçekleşen lansmanda gerçek Formula 1 aracını göstermenin takım için 'büyük bir şey' olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
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Aston Martin: "Lansmanda gerçek aracımızı göstermek 'büyük bir şeydi'"
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Takımlar çoğunlukla gerçek araçlarını göstermekten kaçınmayı tercih ettiklerinden, lansman sezonu taraftarlar için hayal kırıklığı ile başlamıştı. Bu haftaya kadar çoğu takım gerçek aracını sergilemedi. 

Aston Martin, Silverstone'daki yeni fabrikasında AMR23'ü konuklar, taraftarlar ve medya önünde tanıtarak gerçek 2023 aracının örtüsünü ilk kaldıranlardan biri oldu.

Red Bull gibi bazı takımların gerçek aracı göstermedikleri için maruz kaldıkları eleştirilerin ardından Aston Martin'in bu hamlesi, takımın yeni pilotu Fernando Alonso tarafından övüldü. 

İspanyol pilot şunları söyledi: "Sanırım taraftarlar, lansmanda gerçek aracı gösterdiğimiz için bizi takdir edeceklerdir."

"Farklı çıkartmalara sahip bir gösteri aracı görmek bazen hayal kırıklığı yaratabiliyor. Bu yüzden evet, bu takım her konuda daha adil."

Aston Martin'in teknik direktörü Dan Fallows, lansmanın rekabetçi odağından uzaklaşmaya izin vermemeyi amaçlasa da, taraftarları 'aldatmadıklarından' emin olmak için üzerlerinde eşit derecede  bir baskı olduğunu söyledi.

Aston Martin AMR23 detail

Aston Martin AMR23 detail

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Fallows, "Açıkçası çok agresif bir geliştirme programımız var."

"Her ne kadar bütçe sebebiyle sınırlanmış olsak da, araca mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sürekli olarak parçalar eklemek istiyoruz."

"Lansmandaki aracın, Bahreyn'de çok küçük ayarlamalarla ortaya çıkacak araç olması konusunda çok istekliydik."

"Bizim için önemli olan da bu. Taraftarlara gerçek aracı görmelerini istediğimizi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bence kişisel bir bakış açısıyla, geçen yılın aracına bakıp, 'bu kesinlikle farklı' demek çok zor... çünkü yalnızca çıkartmalar farklı oluyor! Bu bizim için büyük bir şeydi."

"Son birkaç yılda çok güçlü bir taraftar kitlesi oluşturduğumuz için çok şanslıyız ve bence onlara, medyaya ve ailelerimize bir şeyler vermek bizim için çok önemliydi." dedi.

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