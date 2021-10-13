Aston Martin: "Kuru zemin lastiğine geçiş konusunda Vettel'e güvenmek zorundaydık"

Alman pilot, diğer sürücüler ikinci bir geçiş lastiğine geçtiği noktada puan barajına girmek için mücadele ediyordu.

Yarışın 36. turunda, yumuşak kuru zemin lastiğine geçmek isteyip istemeyeceği sorulduğunda, "Orta, orta. Hadi deneyelim. Bu geçiş lastiklerinden daha kötü olamaz." dedi.

Takım kendisini pite çağırdı ve Alman pilot da buna uyarak pite girdi. Ancak pist çok ıslaktı ve Vettel daha pist çıktığı ilk anda neredeyse spin atıyordu. Sonrasında da kuru zemin lastiğine geçmesinin bir hata olduğunu anladı.

Piste çıktığı turda iki kez pist dışına çıkan ve çok fazla zaman kaybeden Vettel, pit girişinde yarım spin attı ve daha fazla zaman kaybetmesinin ardından, tekrar pit stop yaparak geçiş lastiklerine döndü.

Son sıraya düşen ve ardından Haas pilotları Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i geçen Vettel, damalı bayrağı 18. sırada gördü.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Kişisel olarak bir kumar oynamak istedi ve biz de ona 'hayır' demedik."

"Seb takım radyosunu açtı ve 'kuru zemin lastiklerine geçmek istiyorum, orta lastikleri hazırlayın' dedi. Biz de ona karşı çıkmadık, onun dediğini yaptık. Her şey çok hızlı oldu ve bu yüzden onunla pek fazla tartışmadık."

"Bu tarz, asfaltın kurumaya başladığı şartlarda kararın sürücüye bağlı olduğunu söylüyoruz ve biz de öyle yaptık. Pistin kuruduğu şartlarda sürücü bunu hissediyor."

"Bunun yalnızda pistin normal şekilde kuruduğu yerlerde olduğunu düşünüyorum, fakat burası normal şekilde kurumadığı için tahmin etmesi zordu."

"Piste çıktığı anda tutuş olmadığını biliyordu ve bu yüzden ertesi tur pite geldi fakat çok zaman kaybetti." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk 10'da yer alma şansını potansiyel olarak kaybetmelerinin ardından, takımın herhangi bir pişmanlık duyup duymadığı sorusuna Szafnauer, "Ona güvenmemiz lazım. Güvenmeniz gereken bir diğer şey ise ıslak ve zorlu koşullarda iyi olması. Orada olan şey de tam olarak buydu."

"Yani yapabileceğini söylüyorsa o zaman kiminle tartışacağız ki? Fakat bana göre bu standart bir durum değildi, burası ıslak zemin anlamında farklı bir pist."

"Olmalıydı... Olabilirdi... Eğer işe yarsaydı ve dördüncü sırada finiş görseydi veya podyuma çıksaydı hepimiz mutlu olurduk. Risk olmadan ödül olmuyor."

"Onun yarışını bitiren şey ekstradan yaptığımız pit stop değildi çünkü pit stopta 20 saniye kaybediyorsunuz. O turda, pist üstünde kaybettiği 30 saniye onun yarışını bitiren şey oldu. Geçiş lastiklerinde, ufalanma aşamasını geçtikten sonra gerçekten iyi tur zamanları yakaladı."

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ise Esteban Ocon'u geçerek damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü ve iki puan aldı.

"İyi bir performans sergiledi, tüm yarışta iyi tur zamanları ortaya koydu. Bence onu doğru anda pite aldık. Maalesef pit stop biraz yavaştı ve [bu olmasa} nerede bitirirdi söylemek zor. [Carlos] Sainz, ufalanma aşamasını geçtikten sonra oldukça hızlıydı. Fakat Lance de öyleydi, çok iyi performans sergiledi."