Aston Martin: "Kurallarla kaybettiğimiz sürenin yalnızca yarısını geri kazanabildik"

2020, Racing Point adının Formula 1'de yer aldığı son yıldı ve Silverstone merkezli ekip, galibiyet de aldıkları harika bir yıl geçirdi. Ancak bunun temel sebebi, pek çok teknik çözümü Mercedes'ten almış olmalarıydı ve bu yıl Aston Martin adını aldıklarında, aynı performansın devam edeceği, hatta daha da iyi olacakları yorumları yapıldı.

Fakat bu tahminlerin hiçbirisi tutmadı ve takım büyük performans kaybı yaşarken, bir önceki yılki dördüncülüklerine kıyasla ancak yedinci olabildiler.

Bu kayıp büyük oranda değişen kurallardan ve Aston Martin'in tıpkı Mercedes gibi düşük taban eğimi kullanmasından kaynaklanıyordu.

Değişen taban kurallarıyla birlikte Aston Martin'in aracı, aerodinamik olarak 2020'deki kadar verimli çalışmadı ve AMR21'in, bir önceki yılki RP20'ye kıyasla yeterince yere basma gücü üretemediği anlaşıldı. Mercedes, kaynaklarıyla ve sahip olduğu yeteneklerle, durumu telafi etse de, Aston Martin aynı şeyi yapamadı.

Ortalama olarak bakıldığında Aston Martin, yılın genelinde Mercedes'ten tur başına 1 saniye daha yavaştı. İşin ilginç kısmı Ferrari, McLaren ve AlphaTauri'den de ortalama 0.5 saniyeden daha geridelerdi.

Nick Yelloly, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Buna karşılık takım, özellikle Sebastian Vettel'le karşılarına çıkan tüm fırsatları kullandı ve Bakü'de podyuma çıkarken, Macaristan'da bir başka podyum daha aldı ancak sonrasında teknik ihlallerden ötürü bu podyum kendilerinden alındı.

AMR21'in yaşadığı sorunlar en çok yüksek hızlı virajlarda kendisini gösterdi ve bu da takımın daha yavaş pistlerde daha güçlü olmasını sağladı. Monako, Bakü ve Macaristan performansları da bunu gayet açıklıyor.

Takım, tabandaki yere basma gücü kaybını telafi edebilmek için daha büyük arka kanatlarla yarışmak zorunda kaldı ve bu da düzlüklerde oldukça yavaş olmalarına neden oldu.

Geride kalan yılın ardından konuşan Aston Martin'in teknik patronu Andy Green, yeni düzenlemelerle oluşan kaybın sadece yarısını geri kazanabildiklerini belirtti.

The-Race'e konuşan Green, "Bu yıl 1,5 ila 2 saniye kaybettik ve bunun sadece yarısını geri kazanabildik."

"Aracın arkası homolog edilmişti ve kaldıramadık, aslında bu durum elimizi kolumuzu bağladı. Simülatörde yaptığımız tüm hesaplamalar ve tüm analizler, aracını arkasını tekrar yükseltmemiz gerektiğini söylüyordu."

“Çözüm konusunda bağlıydık çünkü erkenden 2022'ye hazırlanmamız gerekiyordu."

“Önümüzde bu düzenlemelere sahip olacağımız başka bir sezon daha olsaydı, o zaman bu konuda bir çıkış yolu bulacağımızdan ve performansı daha da fazla geri kazanabileceğimizden eminim." dedi.

Aston Martin bu şartlar altında son aerodinamik güncelleme paketini Fransa GP'ye getirdi. Fakat erkenden 2022'ye odaklandıkları için, gelecek yıl bunun meyvelerini toplamalarını umuyorlar.

Green, Vettel'in projede kendileri için kilit bir rol oynadığını da vurguladı: "Onun sayesinde birçok şeyde gözlerimiz açıldı ve şimdi daha etkili bir yaklaşıma sahibiz. Sebastian, sahip olduğu büyük deneyimi ekiple paylaştı ve profesyonelliği sadece yarış takımına değil, aynı zamanda takım fabrikasında yapılan çalışmalara da olumlu katkı sağladı."

"Nasıl çalışmamız ve her şeyi doğru yapmak için nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşabilmek için, her alanda dikkat etmeniz gereken ayrıntıların seviyesi inanılmaz ve bence bize gösterdiği şey bu."

"Her şeyi doğru yapmak yeterli değildir: Ayrıca tüm olası senaryoları düşünmeli, bunlara karşı çözümler geliştirmeli geçirmeli, hiçbir şeyi göz ardı etmemelisiniz."

"Tabii ki bu fırsatı değerlendirdik ve takımı daha iyi hale getirmek adına öğrenmeye çalıştık. Mevcut durumu aşmayı başardığımızda, yeniden iyi sonuçlar için savaşabileceğimize inanıyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images