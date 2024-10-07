Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"
Mike Krack, rüzgar tüneli paylaşımını takımın kötü formu için bir 'mazeret' olarak kullanmayı reddetti.
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
2023 sezonunda Aston Martin ilk 18 yarışta 7 kez podyuma çıkarken, bu sezon takım hiç podyum elde edemedi.
Takım, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ve elde ettikleri en iyi sonuç beşincilik.
Krack'a bunun sebebinin rüzgar tüneli paylaşımı olup olmadığı sorulduğunda, "Bence bu çok kolay bir bahane olur."
"Aynı rüzgar tünelini daha az süreyle kullanan başka bir takımımız var. Yani bu bir bahane değil." yanıtını verdi.
Ortak rüzgar tüneli sorunu Aston Martin'i uzun vadede etkileyecek bir sorun değil, ancak takımın son teknoloji ürünü tünelinin, 2026 araçları üzerinde aero testlerinin başlamasına izin verilen 1 Ocak'a kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.
Krack, "Eğer inşa sürecindeki bir takımsanız, önemli olan sadece rüzgar tünelini oraya koymak değil, aynı zamanda teknolojiye, metodolojiye ve test etme yöntemine sahip olmaktır. Aynı şey simülasyon için de geçerli."
"Uzun yıllar boyunca bir müşteri ekibiydik ve tüm bunları paralel olarak inşa etmek zorunda kaldık. Eğer yaptığınız seçim buysa, bunu daha sonra bir bahane olarak kullanmamalısınız." şeklinde konuştu.
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