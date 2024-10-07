Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Aston Martin: "Kötü performansımızın sebebi, Mercedes ile rüzgar tünelini paylaşmak değil"

Mike Krack, rüzgar tüneli paylaşımını takımın kötü formu için bir 'mazeret' olarak kullanmayı reddetti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lance Stroll, Aston Martin AMR24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

2023 sezonunda Aston Martin ilk 18 yarışta 7 kez podyuma çıkarken, bu sezon takım hiç podyum elde edemedi.

Takım, şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ve elde ettikleri en iyi sonuç beşincilik. 

Krack'a bunun sebebinin rüzgar tüneli paylaşımı olup olmadığı sorulduğunda, "Bence bu çok kolay bir bahane olur."

"Aynı rüzgar tünelini daha az süreyle kullanan başka bir takımımız var. Yani bu bir bahane değil." yanıtını verdi.

Ortak rüzgar tüneli sorunu Aston Martin'i uzun vadede etkileyecek bir sorun değil, ancak takımın son teknoloji ürünü tünelinin, 2026 araçları üzerinde aero testlerinin başlamasına izin verilen 1 Ocak'a kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Krack, "Eğer inşa sürecindeki bir takımsanız, önemli olan sadece rüzgar tünelini oraya koymak değil, aynı zamanda teknolojiye, metodolojiye ve test etme yöntemine sahip olmaktır. Aynı şey simülasyon için de geçerli."

"Uzun yıllar boyunca bir müşteri ekibiydik ve tüm bunları paralel olarak inşa etmek zorunda kaldık. Eğer yaptığınız seçim buysa, bunu daha sonra bir bahane olarak kullanmamalısınız." şeklinde konuştu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Szafnauer: "Force India ekibinin maaşlarını kendi cebimden ödemek zorunda kalmıştım!"
Sonraki haber Norris: "Kaskımı takar takmaz herkesten nefret ediyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

Formula 1
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

Formula 1
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

Formula 1
Amerika GP
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"
Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
Alonso, çocukken futbolcu olmak istiyormuş

Alonso, çocukken futbolcu olmak istiyormuş

Formula 1
Alonso, çocukken futbolcu olmak istiyormuş
Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"

Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"

Formula 1
Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"
Krack: "Aston Martin arkasına yaslanıp Newey'nin gelişini beklememeli"

Krack: "Aston Martin arkasına yaslanıp Newey'nin gelişini beklememeli"

Formula 1
Krack: "Aston Martin arkasına yaslanıp Newey'nin gelişini beklememeli"

Son Haberler

Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

SRO Amerika
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

F1 Formula 1
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

F1 Formula 1
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

F1 Formula 1
Amerika GP
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye