Aston Martin, kolay lokma olduklarını düşünmüyor
Aston Martin’in takım patronu Mike Krack, McLaren için kolay lokma olarak görülmelerine rağmen takımın kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini inanıyor.
Silverstone merkezli Aston Martin, sezon başında Fernando Alonso’nun elde ettiği 6 podyumla Red Bull’un en yakın rakibi olarak görülüyordu. Ancak güncellemeler ile hızlanan Mercedes ve Ferrari’ye cevap veremeyen Aston Martin, Takımlar Şampiyonası’nda gerilere düştü.
Avusturya Grand Prix’sinden bu yana Mclaren’in otomobile getirdikleri güncellemelerin işe yaraması ve Lando Norris – Oscar Piastri ikilisinin istikrarlı bir şekilde podyumda yer almasıyla, McLaren hızla yükselişe geçti. Takım, bu yükselişi Oscar Piastri’nin Katar GP’sindeki Sprint yarışı galibiyetiyle taçlandırdı.
McLaren’in formu, Takımlar Şampiyonası’nı rahat bir şekilde 4. götüren Aston Martin’le farkı kapatmalarını sağladı. Sezonun bitimine beş yarış kala iki takım arasındaki farkın 11 puan olmasından dolayı ‘kolay lokma’ olarak görülüp görülmediği sorulduğunda Krack,“Hayır, kaderiniz daima kendi ellerinizde.”
“Aracı geliştirmeye çalışmalısınız ki biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında ise elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz.” dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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