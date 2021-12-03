Aston Martin, kendi motorunu üretmeyi mi düşünüyor?

Silverstone merkezli takım, bu yılla birlikte Aston Martin'in fabrika ekibi haline geldi ve şu anda Mercedes'in müşteri takımı konumunda yer alıyor.

Bununla birlikte Lawrence Stroll önderliğindeki ekibin hedefleri net: Takım önümüzdeki yıllarda şampiyon olmayı hedefliyor ve bunun için ekibi yarış kazanabilecek bir seviyeye getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda da hem teknik taraf hem de personel tarafında gelişim çalışmaları var.

Aston Martin, iki yıl önce 110 milyon dolarlık bir bütçeyle, 420 kişi istihdam ediyordu. Bugün ise 593 çalışana sahipler ve yaklaşık 39 kişilik bir pozisyon açığı var.

Takım patronu Otmar Szafnauer, hızlı büyümeyi açıklayarak, "En iyi takımlarla rekabet etmek istiyorsanız, onlar kadar büyük olmanız ve onlarla aynı kaynaklara sahip olmanız gerekir." diyor.

Takım fabrikası şu anda hâlâ Jordan olarak bilinen takımdan kalma. Fakat yan tarafta, 2023'ün ilk çeyreğinde bitmesi amaçlanan yeni bir fabrika inşaatı var. Burada yaklaşık 700 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Yeni rüzgar tünelinin yanı sıra 360 derecelik bir simülatör ve her türden test yapılabilecek test tezgahları hazırlanıyor.

Şimdiye kadar sadece Ferrari, Mercedes ve Red Bull böyle sistemlere sahip. Tüm bunların toplam maliyetinin 200 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Auto Motor und Sport'a göre Stroll, Red Bull modeline dayalı şekilde kendi motorunu üretmeyi dahi düşünüyor.

Kanadalı milyarder motor görüşmelerine dahil olmak ve söz sahibi olmak için başvuru talebinde bulundu.

Stroll'un böyle bir proje için iyi bir partner bulması gerekeceği düşünülüyor ve iddiaya göre imkansız değil.

Son dönemde spora Porsche ve Audi gibi üreticiler ilgi göstermişti.