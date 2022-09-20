Aston Martin, kazalar nedeniyle bütçe sınırıyla aradaki "tamponu" aşmaktan korkuyor

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Formula 1 takımları bu yıl, üst üste ikinci kez bütçe sınırı altında yarışıyor ve takımlar, sezon boyunca harcamalarını bu sınır içerisinde yapabiliyorlar.

Bu yıl sınır 140 milyon dolardı ve bunun üzerine enflasyondan ötürü %3.1'lik bir artış eklendi. Yine de takımlar buna uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar.

Takımlar eğer bütçe sınırını %5 oranında aşarlarsa bu, "küçük bir ihlal" olarak değerlendirilecek ve bunun üzerindeki her şey "önemli aşım" olarak kabul görecek.

Ancak cezaların tam olarak ne olacağı henüz bilinmiyor. Duruma göre para cezası verilebilir hatta takımlar ve pilotlar şampiyonası için puan silme cezası uygulanabilir.

Krack, Aston Martin'in şu anda sınır dahilinde olduğunu ancak Sebastian Vettel ya da Lance Stroll'un büyük bir kaza yapması halinde bunun değişebileceğini söylüyor.

GPFans'e konuşan Krack, "Son kuruşuna kadar plan yapamazsınız çünkü olası bir kaza durumuna karşı her zaman bir tampon, yani pay bırakmak zorundasınız."

"Şimdiye kadar çok fazla kaza yaşamadığımız için şanslıyız ama önümüzde Singapur ve Suzuka var."

"Bunlar her zaman potansiyel olarak pahalı olabilecek yarışlar. İyi durumda olsak da rahat değiliz." dedi.

Sezon bu ayın sonunda yapılacak Singapur Grand Prix'si ile devam edecek ve geçmişte iki pilotun da burada kazaları var.

Krack, takımının sürekli maliyet analizi yaptığını söyledi ve şunları ekledi: "Her hafta ne kadar harcadığımızı ve maliyetlerin ne olacağını çok iyi bir şekilde görebiliyoruz."

"Monza'ya götüreceğimiz pakete, bir Monza kanadına karar vermeden önce, bunun bize ne kadara mâl olduğunu ve bunu yaparsak ne kadar paramız kalacağını biliyoruz."

"Elbette kazalar ve bunun gibi şeyler için belli bir payımız var. Melbourne'de yaşadığımızı her hafta sonu yaşarsak, o zaman Monza'ya özgü kanat üretemeyiz!"

Aston Martin, bitime altı yarış kala 25 puana sahip ve AlphaTauri'nin sekiz puan gerisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.