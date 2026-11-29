Formula 1

Aston Martin, Katar'da bu yıl yedinci kez iki aracıyla da yarış dışı kaldı

Aston Martin, Katar Grand Prix'sinde Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün yarışı tamamlayamamasıyla bu sezon yedinci kez iki pilotuyla birden yarış dışı kaldı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 19:25

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Aston Martin, Katar Grand Prix'sinde de puan mücadelesinin dışında kaldı. Fernando Alonso ve Lance Stroll, yarışın farklı aşamalarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle damalı bayrağı göremedi. Böylece takım, 2026 sezonunda yedinci kez iki aracıyla birden yarışı tamamlayamadı.

Yarışa iyi bir başlangıç yapan Fernando Alonso, ilk turlarda birkaç sıra kazanmayı başardı. Ancak Aston Martin'in düzlüklerdeki güç eksikliği, İspanyol pilotun ilerlemesini zorlaştırdı.

Alonso, yarışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İyi bir start aldım ve yarış boyunca birkaç sıra kazandım. Araç düzlüklerde yeterli güce sahip değildi ancak kaybettiğim zamanı virajlarda telafi etmeye çalışarak kendi yarışımı sürdürüyordum."

"Ne yazık ki daha sonra muhtemelen güç ünitesinin bataryasıyla ilgili bir sorun yaşandı ve bana aracı durdurmam söylendi.”

Lance Stroll ise hafta sonu boyunca araçtan daha fazla performans elde etmeye çalıştıklarını ancak yarışta yeterli hıza ulaşamadıklarını belirtti.

Stroll, yarıştan çekilme kararının arkasında araçtaki hasarın ve hafta boyunca yaşadığı sırt ağrılarının da bulunduğunu söyledi.

“Hafta sonu boyunca araçtan daha fazla hız elde etmeye çalıştık ancak yarışta yeterli performansa sahip değildik. Pit stop sırasında çok fazla zaman kaybettim ve fiilen mücadelenin dışında kaldım."

"Araç hasar görmüştü ve bütün hafta boyunca sırt ağrısı çektim. O noktada zaten herhangi bir pilotla mücadele etmediğimiz için yarışı bırakmayı tercih ettik.”

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- Motorsport.com Ekibi

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