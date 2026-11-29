Formula 1
Aston Martin, Katar'da bu yıl yedinci kez iki aracıyla da yarış dışı kaldı
Aston Martin, Katar Grand Prix'sinde Fernando Alonso ve Lance Stroll'ün yarışı tamamlayamamasıyla bu sezon yedinci kez iki pilotuyla birden yarış dışı kaldı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 19:25
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Aston Martin, Katar Grand Prix'sinde de puan mücadelesinin dışında kaldı. Fernando Alonso ve Lance Stroll, yarışın farklı aşamalarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle damalı bayrağı göremedi. Böylece takım, 2026 sezonunda yedinci kez iki aracıyla birden yarışı tamamlayamadı.
Yarışa iyi bir başlangıç yapan Fernando Alonso, ilk turlarda birkaç sıra kazanmayı başardı. Ancak Aston Martin'in düzlüklerdeki güç eksikliği, İspanyol pilotun ilerlemesini zorlaştırdı.
Alonso, yarışın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İyi bir start aldım ve yarış boyunca birkaç sıra kazandım. Araç düzlüklerde yeterli güce sahip değildi ancak kaybettiğim zamanı virajlarda telafi etmeye çalışarak kendi yarışımı sürdürüyordum."
"Ne yazık ki daha sonra muhtemelen güç ünitesinin bataryasıyla ilgili bir sorun yaşandı ve bana aracı durdurmam söylendi.”
Lance Stroll ise hafta sonu boyunca araçtan daha fazla performans elde etmeye çalıştıklarını ancak yarışta yeterli hıza ulaşamadıklarını belirtti.
Stroll, yarıştan çekilme kararının arkasında araçtaki hasarın ve hafta boyunca yaşadığı sırt ağrılarının da bulunduğunu söyledi.
“Hafta sonu boyunca araçtan daha fazla hız elde etmeye çalıştık ancak yarışta yeterli performansa sahip değildik. Pit stop sırasında çok fazla zaman kaybettim ve fiilen mücadelenin dışında kaldım."
"Araç hasar görmüştü ve bütün hafta boyunca sırt ağrısı çektim. O noktada zaten herhangi bir pilotla mücadele etmediğimiz için yarışı bırakmayı tercih ettik.”
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hamilton: "Bu yılın en sıkıcı yarışıydı"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff'tan Russell ve Antonelli'ye uyarı: “Birbirinize çarpmayın”
Formula 1
Formula 1 5 s
Wolff'tan Russell ve Antonelli'ye uyarı: “Birbirinize çarpmayın”
Mercedes'in güçlü performansının ardında Malezya güncellemesi mi var?
Formula 1
Formula 1 6 s
Mercedes'in güçlü performansının ardında Malezya güncellemesi mi var?
Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Formula 1
Formula 1
Katar GP
11 s
Verstappen için Daytona 24 Saat iddiaları artıyor
Son Haberler
Aston Martin, Katar'da bu yıl yedinci kez iki aracıyla da yarış dışı kaldı
Formula 1
F1 Formula 1 10 dk
Aston Martin, Katar'da bu yıl yedinci kez iki aracıyla da yarış dışı kaldı
Hamilton: "Bu yılın en sıkıcı yarışıydı"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
29 dk
Hamilton: "Bu yılın en sıkıcı yarışıydı"
Verstappen: “Hadjar’dan fırlayan çakıllar aracımın yarısını delik deşik etti”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
43 dk
Verstappen: “Hadjar’dan fırlayan çakıllar aracımın yarısını delik deşik etti”
Stroll, Abu Dabi GP'de yarışmayabilir
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
55 dk
Stroll, Abu Dabi GP'de yarışmayabilir
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol