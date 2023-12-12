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Formula 1
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Aston Martin, Kanada'daki güncelleme hakkındaki teoriyi yalanladı

Aston Martin, Kanada'daki taban güncellemesinin takımı geriye götürdüğü söylentilerini yalanladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Montreal'de AMR23'e büyük bir güncelleme getirildi ve Fernando Alonso yarışı ikinci sırada bitirdi. 

Hollanda'da ise araca ikinci bir güncelleme getirildi ve Alonso bir kez daha ikinci oldu, ancak takım iki kez şampiyon olan pilotun ilk sekiz yarışta altı podyum elde ettiği sezon başındaki formunu geri kazanamadı.

Güçlü başlangıcın ardından Aston son sıralamada beşinciliğe gerilemiş oldu.

Performans direktörü Tom McCullough, "Gerçek araç, rüzgar tüneli ve CFD'den çok farklı bir dünyada yaşıyor." 

"Bazı geliştirme yollarına girdik ve her zaman aracı daha hızlı hale getirmeye çalıştık. Güncellemeleri getirirken her zaman artı ve eksileri takas ediyoruz."

Tom McCullough, Performans Direktörü, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Motorsport Images

Tom McCullough, Performans Direktörü, Aston Martin F1 Takımı

"Aldığımız bazı küçük kararları şimdi olsa muhtemelen farklı şekilde alırdık ama bunların çoğunun büyüdüğünü ve çok daha büyük bir hikaye haline geldiğini düşünüyorum."

"Arkamıza yaslanıp gerçekte ne olduğuna baktığımızda ve aero şefleriyle konuştuğumuzda buna biraz şaşırıyorlar."

"Artık tüm bileşenler hakkında bilgi sahibiyiz. Farklı pistleri ve bunların gerekliliklerini her zaman iyi bir şekilde anladık."

"Şu anda herhangi bir piste gidebilecek ve o pistte en iyi olmak için hangi parçaları bir araya getireceğimizi bilecek kadar iyi bir yerdeyiz."

"Nihayetinde, güçlü olmak için aracın konfigürasyonunu çok fazla değiştirmenize gerek kalmayacak bir araç üretmek istiyoruz."

"Yaptığımız testlerden edindiğimiz bilgiler, gelecek yılın aracını geliştirmemizin arkasındaki ana itici güç."

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Zeynep Taş
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