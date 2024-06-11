Aston Martin: "Kanada'da iki araçla aldığımız puanlar tek seferlik olabilir"

Bir ıslak bir kuru geçen Montreal klasiğinde Fernando Alonso ve Lance Stroll, Red Bull, Mercedes ve McLaren'ın başından beri daha hızlı olan arabalarının arkasında altıncı ve yedinci sırada bitirerek sağlam bir yarış çıkardılar.

Bu, Silverstone merkezli ekip için, 2024 sezonunun ilk üçte birlik bölümünde en yakın rakiplerine göre geriye gitmelerinin ardından büyük bir moral oldu. RB, sıralamada öne geçmiş gibi görünüyordu, ancak Montreal'de Faenza takımını 10 puanla geride bırakan Aston, beşinci sıradaki yerini güçlendirdi.

Ancak Aston Martin, Barselona, Red Bull ve Silverstone gibi daha geleneksel Avrupa pistlerine dönüş öncesinde, AMR24'ün zorlu sürüş karakteristikleri ve değişen dengesini çözüp çözemediği konusunda kendisinden emin değil, çünkü bu durum yüksek yere basma gücü gerektiren, daha uzun ve hızlı virajlarda daha çok ortaya çıkacak.

"Her şeyi anladığımızı söylemek için erken olur."

"Hala yapacak çok işimiz var. Ancak bu hafta sonu kesinlikle doğru yönde bir adımdı.

"Gelecek olan farklı ve zorlu pistler var, bu yüzden oturup gelecek yarışlar için en iyi paketin ne olduğunu görmemiz gerekiyor, çünkü bu yarışlar çok yoğun olacak." dedi takım patronu Mike Krack.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, talks to the media Fotoğraf: Alexander Trienitz

Stroll, Aston'un Montreal performansının, aracın güçlü yönünün aerodinamik verimlilik ve daha yavaş virajlardaki performans olması nedeniyle gösterdikleri performansın bu piste özgü olduğunu düşünüyor.

"Pist kesinlikle aracımıza uygundu."

"Düzlüklerde hızlıydık, çok fazla yere basma kuvveti yoktu, verimli, DRS’ye geçmek iyi ve verimliydi, bunlar Kanada’nın iyi yanları.”

"Arabayı kullanmak, Barselona ve Budapeşte gibi uzun virajlarda belki daha zor olacak.”

"Araç hafta sonu boyunca oldukça güçlüydü ve bu hafta sonundan faydalandık. Barselona'da, çok farklı bir pistte ne yapabileceğimizi göreceğiz. Sanırım sorunlarımızı çözmeye doğru gidiyoruz ama bu bir gecede olan bir değişiklik değil." dedi Stroll.

Alonso, İspanyol GP ev yarışı için yeni güncellemelerden bahsederek Aston'un şansını daha da artıracağını umduğunu, ancak Barselona'nın ekibi için daha zor bir hafta sonu olacağından da endişe ettiğini belirtti.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Kağıt üzerinde Montreal'den daha mutlu olduk, bu pistin bizim için daha iyi olacağını düşündük ama güzel bir sürpriz olursa göreceğiz."

"Takımın Barselona için bazı yeni şeyler getirmek için çok çalıştığını biliyorum, bu yüzden çok ilginç bir hafta sonu olacak. Her iki araçla da tekrar puan alabilir miyiz göreceğiz, bu şu anda baktığımız şey.

"Son birkaç ay, arabaları anlama açısından bizim için çok verimli geçti, bu yüzden çok güvenliyim." diye ekledi Alonso.