Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı

Şu ana kadar Aston Martin, rakipleri araçlarına büyük güncellemeler eklerken AMR23'ün gelişiminde oldukça muhafazakar davrandı.

Ancak Fernando Alonso'nun takımını şampiyonadaki güçlü pozisyonlarını koruyabilmeleri için gelişmeye zorlamasının üzerinden çok geçmeden, takım büyük güncelleme paketini açığa çıkardı.

Yapılan değişiklikler içerisinde daha agresif bir sidepod, daha derin sidepod üstü oluğu, daha fazla sidepod altı kesiği yer alıyor. Takım sene başından bu yana, sidepod üstünde oldukça agresif bir kanal yapısı kullanıyordu.

Sidepod üstündeki kaydırak kanalıyla Alpine'in konseptini takip eden Aston Martin taban bölgesinde sidepod bölgesinin daha iyi çalışması için güncellemeler yaptı.

Takım, getirdiği bu güncellemelerin Montreal'de kendisine yardımcı olacağını umuyor olsa da, Alonso değişikliklerin büyük kazanç sağlayacağı beklentisini hafife aldı.

Kanada'nın galibiyet için şu ana kadarki en iyi şanslarının olup olmayacağı sorulduğunda Alonso, "Hayır, öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum."

"Bu daha çok, tek seferlik sorun yaşadığımızı bildiğimiz Barselona'dan sonra bir tepki şekliydi."

"Tüm sene boyunca çok rekabetçi bir pozisyonda olacağımızı umuyorum. Belki sadece Barselona'da biraz geride kalmışızdır. Böyle umut ediyoruz."

"Ancak bu hafta sonu Kanada'da, diğer yerlere göre en büyük kazanma şansına sahip olacağımızı düşünmüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, takvimdeki en iyi şansımız muhtemelen Monako'ydu. Orada çok, çok yakındık. Pole pozisyonundan sadece 40-50 milisaniye geride kaldık. Sonrasında yarışta hava şartları ile başka bir şans geldi. Bakalım bir sonraki fırsatımız ne zaman olacak?" dedi.